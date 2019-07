Hotel voor mindervaliden op Zwarte Cross

'De Zwarte Cross is al een slijtageslag wanneer je ‘gewoon’ kunt lopen', zo laat de organisatie van het festival in Lichtenvoorde weten. 'Stel je maar even voor hoe dat is wanneer je niet kunt lopen, en kampt met bijvoorbeeld een dwarslaesie.' Dat is de reden om op het festivalterrein het zogenaamde ‘MIVA Las Vegas’ te realiseren, een slaapplek voor twintig tot 25 mindervaliden.



Binnen de tent, die in samenwerking met het Roessingh wordt gerealiseerd, bevinden zich onder meer bedden, tilliften, aangepast sanitair en verzorging. 'Er is zelfs een eigen taxi van de camping naar het festivalterrein', aldus de organisatie. 'Een prachtig project, we hopen dat dit in de toekomst op veel meer festivals en evenementen gaat gebeuren.'