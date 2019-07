Vakantie begonnen, zomerscholen van start

Het thema in de Liemers: ridders en kastelen Foto: Kunstwerk! de bibiotheek

Tijdens de zomervakantie zijn de scholen dicht, maar in steeds meer gemeenten kunnen kinderen dan een paar weken terecht op een zomerschool. De Liemerse gemeenten doen vanaf dit jaar allemaal mee.

In Zevenaar gaat de zomerschool vandaag al van start. De lessen worden georganiseerd door Kunstwerk! de Bibliotheek. De Zomerscholen in Lobith, Duiven en Westervoort starten later.

Lezen en schrijven

De zomerschool is in principe voor alle basisschoolkinderen, maar meestal worden er vooral kinderen die moeite hebben met taal en kinderen van buitenlandse afkomst aangemeld. In Zevenaar en Duiven kunnen ook volwassenen meedoen.

Drie weken lang, drie ochtenden in de week gaan kinderen aan de slag met taal. Het doel is dat het leerniveau tijdens de zes weken zomervakantie niet achteruit gaat. Het thema van deze zomer is 'ridders en kastelen'. Tijdens de lessen krijgen de kinderen lees- en knutselopdrachten, maar bezoeken ze bijvoorbeeld ook een kasteel. Uiteindelijk zullen de kinderen een gezamenlijke voorstelling geven.

Aanmeldingen welkom

In Zevenaar hebben zich inmiddels al twaalf kinderen en twaalf volwassenen aangemeld voor de lessen. In Lobith en Westervoort is de zomerschool alleen voor basisschoolleerlingen. Daar zijn meer aanmeldingen nog van harte welkom.

De zomerschool wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten en is een activiteit van het Liemers Taalhuis. De deelname is gratis.