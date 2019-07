Minister over uitstel Lelystad Airpor 'Heel verdrietig'

De minister vindt het jammer voor alle mensen die hard aan de plannen hebben gewerkt en dachten er een leuke baan te kunnen krijgen. 'Maar we werken er hard aan door,' zegt ze tegen Omroep Flevoland bij een bijeenkomst in Almere om de afronding van werkzaamheden aan de A6 te vieren.

Stikstof grootste onzekerheid

Vorige week maakte Van Nieuwenhuize met een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de opening van het vliegveld voor de derde keer wordt uitgesteld. April 2020 is volgens de minister niet langer haalbaar. Een nieuwe openingsdatum noemde ze niet.

Een van de onzekerheden zit in het Nederlandse stikstofbeleid. Na de Europese rechter zette ook de Raad van State een streep doordat programma (de PAS). Daardoor zijn honderden projecten geblokkeerd, waaronder Lelystad Airport.

Naast de stikstofdiscussie wordt er ook gewacht op een besluit van de Europese Commissie. Die moet zich uitspreken over de regeling waarmee het ministerie vluchten van Schiphol naar Lelystad wil verplaatsen.

De minister heeft nog geen nieuwe openingsdatum voor het vliegveld in haar hoofd zitten. 'Want ik weet gewoon nog niet hoe we precies die stikstofproblematiek gaan aanpakken. Dan is het ook niet zinvol om een datum te noemen, want dan is het gewoon speculeren. Maar we hopen zo snel mogelijk.' Van Nieuwenhuizen zegt nog steeds te gaan voor 2020, maar weet nog niet of dat haalbaar is.