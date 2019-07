Springkussen verdeelt Winterswijkse politiek

Een groen springkussen met het CDA-partijlogo en CDA’ers die in een groene polo meeliepen tijdens de Samenloop voor Hoop in Winterswijk. Ongepast, vinden D66 en Winterswijks Belang. 'We hebben met zijn alleen een mooi bedrag opgehaald, dáár gaat het om', zegt Wim Wassink, fractievoorzitter van het CDA in Winterswijk.

De Samenloop voor Hoop, op en rond de atletiekbaan van atletiekvereniging Archeus in Winterswijk,leverde afgelopen weekeinde bijna 75.000 euro voor de Kankerbestrijding (KWF) op.

Zere been

Maar naast applaus voor de deelnemers was er ook politiek gemor over de zichtbare aanwezigheid van het CDA. 'Vanuit de samenleving vroegen mensen zich af of dit wel het podium daarvoor is', zegt Loes ten Dolle (D66) over het springkussen en de poloshirts van het CDA.

'Ik snap de keuze niet om zo de publiciteit te zoeken, maar dat is aan het CDA. Het is een vrije keuze, al hoop ik wel dat ze er een volgende keer over nadenken. Ze hebben mensen tegen het zere been getrapt.'

'Niet chique'

Henk Jan Tannemaat, voorzitter van Winterswijks Belang (WB), kan zich vinden in de kritiek van Ten Dolle.'Het is niet chique', zegt Tannemaat. 'Het was een evenement voor een onbaatzuchtig doel, dan maak je er geen publiciteitsstunt van; het is niet kies.'



D66 en WB staan alleen in hun kritiek, al plaatst Gert Jan te Gronde (VVD) wel een kanttekening: 'Als VVD hadden we het niet gedaan, het ging om geld ophalen voor kankeronderzoek. We zijn ook meer een individuele partij en zijn niet van het profileren met een logo. Ik vraag me af of je dat bij zo’n evenement als politiek moet willen.'

'Zo zwaar nemen?'

PvdA-voorman Ubel Zuiderveld heeft er geen moeite mee. 'Moet je het zo zwaar nemen? Bovendien is het aan de organisatie, niet aan de gemeente of de politiek', zegt Zuiderveld.



Peter Voogt (GroenLinks) sluit zich bij die woorden aan: 'Ik heb me er niet aan gestoord; ik zie het probleem niet zo. Er waren ook sponsors, daar is het systeem op gebaseerd, Waar leg je dan de grens? Het CDA zal ook in financiële zin hebben bijgedragen.'

Kinderachtig

Tom van Beek van de eenmansfractie Voor Winterswijk bestempelt de kritiek als ‘zielig spul’. 'Laten ze alsjeblieft ophouden, ik word er doodmoe van. Iedere partij is er vrij in. Dan hadden ze zelf maar zo slim moeten zijn. Dit is zo kinderachtig. Bovendien is de keuze aan de organisatie van de Samenloop voor Hoop.'



Voorzitter Patrick Meekes van de Winterswijkse Samenloop voor Hoop liet zaterdagavond desgevraagd weten geen probleem te hebben met de actie van het CDA. 'Ze vroegen op het laatste moment of ze een springkussen voor de kinderen mochten opzetten. Vonden we geen probleem', aldus Meekes.

'Altijd eigen shirts'

Fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA noemt de kritiek ‘bijzonder’. 'We hebben het met de organisatie overlegd', zegt Wassink. 'Er was ook een rood springkussen met reclame erop. En de shirtjes, dat is ook een dingetje… we konden kiezen of we in een shirt van de Samenloop voor Hoop zouden lopen, maar hebben dat vakje niet aangevinkt. We lopen altijd in onze eigen shirts, ook tijdens de avondvierdaagse. We hebben er niet eens bij nagedacht."'



Wassink wijst erop dat er meer teams in eigen shirts rondliepen. 'Als het niet had gemogen, dan hadden we het niet gedaan. Bij de slotceremonie hebben we op verzoek wel de Samenloop-shirts aangetrokken. We hebben met z’n allen een mooi bedrag opgehaald, dáár gaat het om.'