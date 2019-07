VIDEO | Primeur voor Eefde dankzij unieke sluisdeur

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Schepen varen in Eefde straks dus over de sluisdeur heen, in de nieuw aangelegde tweede sluis. Het is de eerste schutsluis in Nederland die zo'n constructie krijgt.

Protest tegen sluis

Toch had het nog wat voeten in de aarde voordat de bouw van de tweede sluis in januari vorig jaar kon beginnen. Enkele omwonenden die niet wilden verhuizen, probeerden de komst ervan tegen te houden. De Raad van State bepaalde uiteindelijk dat het plan door kon gaan. Ze oordeelde dat de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie zorgt in het geval van calamiteiten of onderhoud.

Dat bleek wel in januari 2012 toen een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten lange tijd via de weg vervoerd worden.

Sluis over het water naar Eefde

De gigantische deur is gemaakt door een gespecialiseerd staalbedrijf in Krimpen aan den IJssel. Op het water is de segmentdeur vervolgens naar Eefde vervoerd, waar het dinsdag in een grote operatie op z'n plek gehangen wordt. De energiebesparing moet gehaald worden uit het feit dat de deur zo is gemaakt dat het water de deur automatisch kan laten sluiten. Ook schijnt de deur veel makkelijker te bedienen zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel de unieke sluisdeur precies heeft gekost. De totale kosten voor bouw van de nieuwe sluiskolk bedragen in totaal 120 miljoen euro, inclusief onderhoud voor de komende jaren.