Airborne Museum Oosterbeek krijgt Duitse audiotour en verwacht stormloop in september

Het Oosterbeekse Airborne Museum biedt vanaf maart 2020 meertalige audiotours aan waaronder ook een Duitse versie. Dat gebeurt na een ingrijpende verbouwing die van november dit jaar tot maart volgend jaar gaat duren. Komende septembermaand verwacht het museum een grote toeloop van bezoekers. In die periode worden openingstijden verruimd en wordt geadviseerd om kaartjes te reserveren via de site.

In september is het 75 jaar geleden dat de bevrijdingsoperatie Market Garden en de Slag om Arnhem plaatshadden. Het museum rekent op forse bezoekersaantallen uit binnen- en buitenland. Met name uit Engeland komen veel aanvragen voor groepsbezoeken.

Audiotour biedt context en verdieping

Over de audiotours zegt directeur Sarah Heijse: 'Er is zo ongelofelijk veel te vertellen in dit museum. Door de beperkte oppervlakte van ons gebouw is het lastig om alleen door middel van geprinte tekst verhalen te vertellen en gelijktijdig veel collectie te tonen. Met de toevoeging van een uitgebreide audiotour gaan we 50 unieke collectiestukken voorzien van context, maar ook verhaallijnen op deze manier extra verdiepen'.

YouTuber Boris Lange spreekt in

Er komen vier audiotours (in het Nederlands, Engels, Duits en een kindertour). De bezoekers krijgen deze in het nieuwe museum gratis uitgereikt. De Britse schrijver Antony Beevor, journalist/historicus Ad van Liempt en YouTuber Boris Lange zijn drie van de insprekers. Boris Lange zegt daarover: 'Ik denk dat het goed is dat jongeren naar het Airborne Museum komen om nog bewuster te worden van de vrijheid waarin wij leven, zodat ze meer waardering hebben om een vrij mens te zijn'.