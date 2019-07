Renovatie Museum Arnhem kan eindelijk beginnen: aannemer uit Aalten mag klus uitvoeren

Museum Arnhem sloot in 2017 de deuren omdat het hoofdgebouw hard aan een verbouwing toe is. De gemeente startte daarop de aanbesteding, maar die werd begin vorig jaar stopgezet omdat er geen aannemer te vinden was die het binnen het geraamde budget van bijna 15 miljoen euro kon doen.

Hoge verwachtingen

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad 7,5 miljoen euro extra budget beschikbaar, waardoor de totale kosten nu rond de 23 miljoen euro liggen. De nieuwe aanbesteding leverde vijf geïnteresseerden op, waarvan er drie een voorstel indienden. Rots Bouw kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Verantwoordelijk wethouder Hans de Vroome is blij dat de keuze op Rots bouw is gevallen. 'Het bedrijf heeft zich goed verdiept in het belang van het museum en in het ontwerp. Dit bedrijf heeft bovendien zijn sporen wel verdiend: het ontvangstpaviljoen op de Hoge Veluwe, dat recent door koning Willem Alexander is geopend, is ook door hen gebouwd. Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen.'

'Het is heel spannend geweest'

Het vernieuwde Museum Arnhem krijgt een grote nieuwe vleugel met tentoonstellingsruimte, kantoren en een depot voor kunst en archeologie. Ook wordt het monumentale pand gerestaureerd. 'Het is heel spannend geweest', benadrukt directeur Saskia Bak. 'We zijn heel blij dat we nu verder kunnen. Het museum wordt weer helemaal van deze tijd en sluit aan bij onze ambities met grotere tentoonstellingen en veel activiteiten voor publiek.'

Tegen de voorlopige gunning kan de komende weken nog bezwaar worden gemaakt. Eind 2021 moet de verbouwing klaar zijn.