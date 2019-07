Beter leren lezen en schrijven of met de computer omgaan? Volg een cursus voor volwassenen

Iedereen leert in zijn/haar eigen tempo. Elk programma wordt op jouw niveau en leerwensen afgestemd. Je leert nooit alleen, maar altijd in kleine groepjes en met begeleiding.

Elke dag heeft u taal en rekenen nodig. U wilt bijvoorbeeld:

- Een briefje schrijven aan de leraar van uw kind

- Een werkbrief invullen

- Uw post lezen

- Een sollicitatiebrief schrijven

- De Nederlandse taal opfrissen; Is het d of dt?

- Uitrekenen hoeveel korting u krijgt

- Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen

Ook moet u steeds vaker iets doen met de computer en met internet.

In deze cursus oefent u met datgene waar u moeite mee heeft. Bijvoorbeeld:

- De computer bedienen

- Een email versturen

- Een email beantwoorden

- Opzoeken van informatie op Internet

- DigiD code gebruiken

De cursus wordt in kleine groepen gegeven. U leert op uw eigen niveau en in uw eigen tempo.

Wanneer?

U kunt op elk moment starten met deze cursus. U heeft 1 keer of meer keer per week les. Overdag: drie lessen van drie uur, zowel in de ochtend (9.00 - 12.00 uur), als in de middag (13.00 - 16.00 uur).‘s Avonds: maandag- en woensdagavond (19.00 - 21.30 uur).

Waar?

De cursus wordt gegeven in Beuningen, Groesbeek, Nijmegen (Marterstraat, Meijhorst en Neerbosch-Oost) en Wijchen.

Voor wie?

- U wil graag uw taal- of rekenniveau verbeteren

- U wil graag meer gebruik maken van de computer

- U bent volwassen

- U woont in Nijmegen of in de regio Nijmegen (Wijchen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Beuningen)

- U heeft weinig onderwijs gehad

Wilt u meer informatie? Laat hieronder uw reactie achter of bel het nummer: 0800- 023 44 44