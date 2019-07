300 Harderwijkers maken 'Struinen in de Tuinen' tot succes

Struinen in de Tuinen 2019 vond zondagmiddag plaats in maar liefst 48 tuinen in Harderwijk. Tuindeuren werden platgelopen bij buren en stadsgenoten om te genieten van het uitgebreide programma met muziek, theater, cabaret en andersoortige podiumkunsten. Meer dan 300 Harderwijkers hielpen deze dag mee om het tuinenfestival tot een succes te maken: het zachte weer, de gastvrijheid van de tuineigenaren en het enthousiasme van de bezoekers zorgden voor een gezellige eerste editie van Struinen in de Tuinen.

Alle tuineigenaren, artiesten, organisatie én bezoekers hebben samen een prachtige editie neergezet. In alle deelnemende tuinen hing een fijne sfeer en iedere betrokkene heeft het naar zijn of haar zin gehad. Dat was door heel Harderwijk te voelen.

'Het was fantastisch om te zien hoe bezoekers van het festival met de programmakrant door heel Harderwijk aan het struinen waren en genoten van het mooie weer, de locaties en de optredens', zegt Ralf Leemeijer, de coördinator van Struinen in de Tuinen.

Struinen in de Tuinen vond dit jaar in acht steden plaats. Ook in Amersfoort, Breda, Huissen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Woerden is er volop gestruind. Struinen in de Tuinen is het zomerse zusje van Gluren bij de Buren, dat afgelopen februari plaatsvond.

Struinen in de Tuinen is een initiatief van Stichting de Cultuurbrigade en wordt geproduceerd door Kultlab, met hulp van lokale acts en vrijwilligers.

Foto: Lars Slootweg

Foto: Ralf Leemeijer

Foto: Isabelle Wiegersma

Foto: Maarten Eykman

Zie ook: STRUINEN IN DE TUINEN