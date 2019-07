Vrolijke en ontspannen editie van Cinema in het Park in Ede

Cinema in het Park beleefde vrijdag haar tweede editie in Ede. Initiatiefnemers Jongerenraad Ede, Pathé Ede, Stadscafé Oscar en Cultuurfonds Ede zijn zeer tevreden. Meer dan 1.500 bezoekers vulden het Raadhuisplein met hun kleedjes en stoeltjes.

Vlak na zonsondergang, om 22.15 uur, opende burgemeester Verhulst de voorstelling. In een ontspannen sfeer keek het publiek vervolgens naar de meervoudig Oscar-winnende film La La Land, met Ryan Gosling en Emma Stone.

Lara Hoogenbosch, voorzitter van Jongerenraad Ede: 'Ik ben heel erg enthousiast over deze avond. Volgend jaar moet er absoluut een derde editie van Cinema in het Park volgen.' Koen Breur (manager bij Pathé Ede) voegde toe: 'Ook wij ondersteunen graag een volgende versie van Cinema in het Park. Voor Pathé is het prachtig om één keer per jaar een gratis voorstelling aan te bieden aan de bevolking van de gemeente Ede. Wij verlenen daar graag onze medewerking aan.'

Stroomuitval

Een paar minuten na het starten van de film vond een grappig incident plaats. La La Land werd, tot hilariteit van het publiek, ruw onderbroken door stroomuitval. Een Franse oldtimer, die het voorafgaande evenement Summer Night Ede opgefleurd had, bleek de elektriciteitskabel losgereden te hebben. Pathé loste het probleem op.

Broers Niels en Derck Kuijt, exploitanten van Stadscafé Oscar en mede-initiatiefnemers van beide evenementen, zijn trots op hun team en op het succes van zowel Summer Night Ede als Cinema in het Park. Vermoeid, maar tevreden: 'We hebben vandaag een prachtige dag gehad. Het weer was geweldig en beide evenementen zijn zonder enige wanklank verlopen. Op naar 2020!'

De vraag is of de openluchtbioscoop Cinema in het Park dan nog op het Raadhuisplein past.