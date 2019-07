Klaasen van De Graafschap naar Roda JC

Robert Klaasen stapt van De Graafschap over naar Roda JC in Kerkrade. Na het succesvol doorlopen van de medische keuring tekent de 25-jarige middenvelder voor twee seizoenen in Limburg.

Klaasen kreeg al eerder te horen dat er voor hem geen toekomst meer is in Doetinchem. In totaal speelde de middenvelder 2,5 seizoen voor De Graafschap. Het eerste halfjaar was een verhuurperiode. Hij kwam het afgelopen seizoen in totaal tien wedstrijden in actie voor de Superboeren.



Voor zijn periode in Doetinchem speelde Klaasen onder meer voor Sparta Rotterdam en het Belgische Kortrijk. In de jeugd kwam hij onder meer uit voor AZ en Ajax.