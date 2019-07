Arnhem pakt overlast door kamerverhuur aan; stop op 'verkamering' in Spijkerkwartier

Het opsplitsen van woningen en het vervolgens verhuren van kamers is niet meer toegestaan in het Arnhemse Spijkerkwartier. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

In de wijk zijn de afgelopen jaren veel woningen 'verkamerd'. Volgens de gemeente leidde dit steeds vaker tot klachten over geluidsoverlast en parkeeroverlast door auto's en fietsen. Daarnaast is er door het opdelen van woningen steeds minder aanbod voor starters en gezinnen.

Heldere regels

Arnhem wil daarom heldere regels voor verkamering van woonhuizen, zodat de kans op overlast kleiner wordt en er voldoende woningen beschikbaar blijven. Ook komen er regels voor het opsplitsen van één woning in twee of meer volledig zelfstandige woningen.



Het besluit geldt alleen voor het Spijkerkwartier, want daar komt verkamering van woningen verreweg het meeste voor. Ondertussen werkt de gemeente aan een 'facetbestemmingsplan' met daarin regels voor het splitsen van woningen of het opdelen in kamers.

Splitsing en kamerverhuur worden in dit plan verboden, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden om een vergunning te verlenen.

Zie ook: D66 wil Arnhemse overlast door kamerverhuur aanpakken





Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier