Drone vliegt door riool in Arnhem

De inspectie met de drone wordt uitgevoerd in het moerriool. Dat is het grootste riool van Arnhem. Van der Velden Rioleringsbeheer denkt dat de drone voor een kleine revolutie kan zorgen in het inspecteren van rioleringen.

Vliegen in plaats van rijden

Tot nu toe laat een rioolinspecteur een karretje in het riool zakken. Maar dat heeft wel zijn nadelen, zegt Ruud Wtenweerde van Van der Velden: 'Dat karretje rijdt van put naar put, er zit een lange snoer aan, en als ie aan de andere kant is, moet ie weer helemaal terugrijden. Het is zwaar en bewerkelijk.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Ruud Wtenweerde:

Wtenweerde wil vandaag testen of een drone voordelen biedt: 'Hij is snel opgebouwd, in tien minuten. Hij heeft een hele sterke camera, die ook in donkere ruimtes opnames kan maken. En hij hoeft bij de volgende put niet helemaal terug naar het begin.' Bovendien kan de drone stil blijven hangen en ook warmtebeelden maken.

Stevige drone

De drone die gebuikt wordt, is een Zwitserse indoor-drone die speciaal ontwikkeld is voor inspectiewerkzaamheden op lastige plaatsen. Hij heeft een carbon kooiconstructie en moet tegen een stootje kunnen.

