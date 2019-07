Kinderboerderij mist wallaby: 'Waarschijnlijk over het 2 meter hoge hek gesprongen'

De politie in Epe heeft vanochtend vroeg meerdere meldingen gekregen van een loslopende wallaby, dat is een kleine kangoeroe.

Het beest is gezien bij de rotonde van de N309 en De Meent. 'De tweevoeter is vliegensvlug en het is nog niet gelukt om deze te vangen', schrijft de politie Epe op haar Facebookpagina.

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met Ard Westerink:

Ontsnapt bij kinderboerderij

Inmiddels is bekend dat het dier is ontsnapt bij Kinderboerderij De Koperen Ezel. Eigenaar Ard Westerink tast nog in het duister hoe dit kon gebeuren. 'Gisteravond liep-ie er nog. Het hek is meer dan 2 meter hoog, maar waarschijnlijk is hij er toch overheen gesprongen', vertelt hij aan Omroep Gelderland.

Westerink gaat niet actief op zoek naar de wallaby. 'We gaan hem niet opjagen, want dan loop je het risico dat er ongelukken gebeuren. We wachten op een nieuwe melding, zodat we hem kunnen lokaliseren', legt hij uit. 'Ondertussen wordt er in de omgeving wel gepatrouilleerd.'

Niet de eerste keer

Overigens is het niet de eerste keer dat het beest de benen neemt. 'Het is al een keer eerder gebeurd. Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu is hij dus toch weer ontsnapt. We gaan dan ook kijken of we maatregelen kunnen nemen.'

Wie de wallaby ziet, kan zich melden bij de kinderboerderij: 0578-662452.