Oene zoekt naar vermiste Loes (18): 'We maken ons zorgen'

De vrienden van de tiener zijn zeer ongerust. 'We zijn aan het rondrijden en proberen het gebied rond waar het feestje was uit te kammen', vertelt een van hen. Veel over het feestje van vrijdagavond willen ze niet loslaten. 'Het was een feest zoals je wel vaker hebt in het dorp. Op een veldje langs de Deventerweg. Ik zou niet kunnen zeggen hoeveel mensen er waren. Ik was er ook niet tot het einde bij.'

'We maken ons zorgen'

De groep zoekt langs de wegen waar Loes gefietst zou kunnen hebben. Makkelijk is het niet. Het is een gebied met veel velden en sloten. 'Gisteren hebben ze hier ook al gezocht', vertelt een van de vrienden. 'Je bent een klein dorp, dus we proberen te helpen op elke mogelijke manier die we hebben. Natuurlijk proberen we de politie niet in de weg te zetten. We maken ons wel zorgen.'

Verslaggeefster Petra Kuzee in Oene:

Stoppen bij elke sloot

Een verslaggever van Omroep Gelderland ziet inderdaad auto's langzaam rijden over de Veluwsedijk bij Oenen. Vanaf de weg turen de jonge bestuurders en bijrijders over de weilanden en de sloten. Niemand wil praten. Iedereen is te druk met zoeken.

Verderop rijdt een rode auto met een ouder stel. De auto rijdt langzaam en stopt op elke plek waar je in de sloot kan kijken. Steeds stapt de bijrijder uit en kijkt heen en weer of er iets te zien is in het water.

Politie: kom niet helpen

Loes verdween rond 04.00 uur na een feestje op een veldje aan de Deventerweg. Ze is met een elektrische fiets vertrokken richting haar woonplaats Epe. Maar daar is ze nooit aangekomen. Ze is zaterdagmiddag ook niet op haar werk verschenen.

De politie spreekt dan ook van een 'urgentie vermissing' en zoekt op verschillende manieren naar de tiener. Er is onder meer een helikopter en een boot ingezet. De politie roept mensen op om niet naar het gebied te komen om te helpen. Men wil voorkomen dat er eventuele sporen worden gewist.

De politie vraagt mensen met meer informatie of camerabeelden van de omgeving contact op te nemen via 0900-8844. Op social media worden berichten gedeeld met het verzoek naar haar uit te kijken.

