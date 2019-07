Tompouce uit Groesbeek voorspelt WK-winst Oranjeleeuwinnen

De aftrap van de WK-finale moet nog plaatsvinden, maar de Oranjeleeuwinnen hebben in ieder geval het vertrouwen van de Echte Bakker in Groesbeek. Mede-eigenaar Anne van IJzendoorn lanceerde zaterdag de 'poule-tompoucen' en voorspelt daarmee een 0-1 overwinning van Nederland.

'We zijn de dames flink aan het supporten. De winkel is uitbundig versierd en ook door middel van oranje baksels proberen we ze te steunen', aldus Anne. Haar collega's waren aan het begin van dit WK nog niet helemaal niet zo zeker van het succes. 'Maar ik zei, we gaan gewoon door met het maken van oranje tompoucen'.

Verschillende uitslagen

Het Nederlands Vrouwenvoetbalelftal speelt zondag om 17.00 uur de WK-finale tegen regerend wereldkampioen Verenigde Staten. 'We hebben de tompoucen voorzien van verschillende eindstanden, met uiteraard overwegend positieve uitslagen voor Oranje. Zaterdag hebben we er 350 verkocht, het was een enorm succes.'

Nieuwe tompoucen bij winst

Wat als de Oranjeleeuwinnen er daadwerkelijk met de wereldtitel vandoor gaan? 'Dan gaan we de baklijst aanpassen en zorgen we dat er genoeg oranje tompoucen zijn om de winst te vieren. Ik ga nog even broeden op een creatieve twist. Ik denk wel dat ik in de bakkerstermen ga blijven. Misschien 'daar hebben ze toch mooi iets van gebakken!'