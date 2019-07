Sfeermakers Vierdaagse moeten betalen: 'De gemeente zou ons moeten betalen'

Tonnie Orth zit al bijna zestig jaar iedere jaar langs de kant tijdens de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. 'Het begon heel summier met alleen een kleedje en dat werd steeds groter.' Nu staat er ieder jaar onder de partytent van de familie zo'n dertig man langs de Via Gladiola. 'Dan drinken we een biertje en gaan we een feestje vieren,' vertelt Michel Orth, de zoon van Tonnie. 'We draaien muziek en mensen komen plaatjes aanvragen. Dat is gewoon hartstikke gezellig.'

De partytent van de familie Orth. Foto: Michel Orth

Vergunningen

Een paar jaar geleden hoorde de familie voor het eerst dat ze een vergunning moesten aanvragen voor het geluid. 'Dus dat hebben we gedaan. Als het moet, dan moet het.' Voor de geluidsvergunning betaalt de familie 49,69 euro. 'Dus we hebben het ook dit jaar aangevraagd maar toen we de informatie kregen, lazen we dat we ook een objectvergunning moeten hebben. Daar wisten we helemaal niets van', vertelt Michel.

De vergunning is nodig om spullen zoals de partytent langs de Via Gladiola neer te mogen zetten. 'Die vergunning kost 94,70 euro en dat stoot mij voor het hoofd.'

Feest

De gemeente laat weten dat de vergunningen nodig zijn om alles in goede banen te leiden en dat het nooit anders is geweest. Maar Michel vreest dat er ieder jaar iets bij gaat komen. 'Straks moeten we ook betalen voor de vuilniswagen. Waar is het einde?' Ook Tonnie vindt het wel genoeg zo. 'Stop met die onzin. Ze zouden ons moeten betalen dat we er zitten en dat we de mensen opvrolijken.'

Betekent dat dan dat de familie Orth dit jaar niet langs de kant staat? 'Nee', zegt Michel. 'We zullen het uiteindelijk wel betalen maar ik heb er wel moeite mee.'