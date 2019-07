Man laat auto staan na feestje en wordt 'beloond' met verwoestende brand

Een eigenaar van een auto is zondagochtend niet bepaald beloond voor zijn goede gedrag. De man liet de auto staan na een feestje in Kerkdriel omdat hij wat gedronken had. Enkele uren later hoorde hij dat zijn voertuig volledig was uitgebrand op de parkeerplaats.

De brand woedde aan de Zandstraat en werd rond 04.30 uur ontdekt. De eigenaar had de auto daar laten staan na een evenement bij recreatiegebied de Zandmeren. Hij had wat gedronken en besloot daarom dat het niet verantwoord was om achter het stuur te stappen. De man liet de auto achter met het idee later terug te komen om de wagen op te halen.

Dat liep even anders. De eigenaar werd enkele uren later door een vriend gebeld met het verhaal dat zijn auto volledig in vlammen was opgegaan. De oorzaak van de brand is niet bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.