Loes (18) vermist na feestje in Oene, politie vraagt om camerabeelden

De 18-jarige Loes wordt vermist in de omgeving van Oene, bij Epe. Ze is niet meer gezien nadat ze zaterdagochtend vertrok bij een feestje.

De vrouw uit Epe zou in de nacht van vrijdag op zaterdag een feestje in Oene hebben gehad. Rond 04.00 uur zou ze daar zijn vertrokken op een fiets. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de tiener. Een zoekactie via Burgernet heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Volgens een woordvoerster gaat het om een 'urgente vermissing'. Dit betekent volgens de politie dat er andere middelen en meer mensen worden ingezet bij de zoektocht.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten of beschikken over camerabeelden. Het gaat om beelden die zaterdagochtend vanaf 03.59 uur gemaakt zijn in de omgeving van Oene. Mogelijk is zij hierop te zien.

Gele jas

Loes is 1,75 meter lang en droeg een lange zwarte broek. Daarnaast had ze een zwart t-shirt aan en droeg ze een gele jas. Ze was op pad met een fiets van het merk Giant.

De politie vraagt mensen met meer informatie te bellen naar 0900-8844.