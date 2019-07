Mo Hamdaoui wil wat rechtzetten bij De Graafschap

Hamdaoui stond met een glimlach op het veld, strooide met passes en was aanwezig op het veld in Aalten zaterdag. Uiteindelijk was hij dan ook blij dat zijn team weer wist te winnen in de voorbereiding, na het teleurstellende gelijkspel tegen de amateurs van AZSV Aalten. '4-0 zegt niks, maar qua veldspel en kansen was het nu goed. Het is wel lekker dat we nu winnen tegen een iets betere tegenstander.'

En dat deed De Graafschap dus met Hamdaoui in de basis. Ongeveer 70 minuten mocht de aanvaller meespelen. 'Dat is wel lekker, ik maak nu mijn minuten in de voorbereiding. Het is fijn spelen, want ik heb meer vrijheid gekregen. Ik mag naar binnen als ik dat wil, maar ik mag ook aan de zijkant blijven. Daar voel ik mij goed bij', vertelt de aanvaller.

'Trainer en ik kennen elkaar goed'

Die vrijheid krijgt hij dus van trainer Mike Snoei, met wie Hamdaoui in het verleden ook al samenwerkte bij Telstar. 'Hij weet dus precies wat hij aan mij heeft. En ik weet wat ik kan verwachten. We kennen elkaar goed, dat is fijn voor mij.'

Maar uiteindelijk weet de aanvaller dat hij het zelf moet doen. 'Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. Dat is me in de laatste periode bij Twente wel gelukt, dat moet ik nu doorzetten. Hier bij De Graafschap heb ik vorig jaar te weinig gespeeld, ik heb nu de kans om dat recht te zetten', stelt de creatieve buitenspeler.

Belangrijk zijn

En Hamdaoui heeft er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken dit seizoen. Hij heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen. 'Ik weet dat ik moet verdienen om op het veld te staan, maar als ik zo doorga komt het zeker goed. Daar ben ik van overtuigd. En ja, dan komt het niveau van Telstar ook vanzelf terug. Ik wil veel scoren en belangrijk zijn.'

