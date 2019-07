Drie generaties en allemaal even dol op het maken van corsowagens

'Wij bouwen Plastic Ocean dit jaar', wijst Jordy Mellink uit Lichtenvoorde naar zijn maquette. 'Een hele grote zeeschildpad die stikt in plastic afval.' Jordy is 24 jaar, maar heeft al acht corsowagens ontworpen. 'Ik vind het nog steeds een hele grote eer dat ik dat mag doen.' Zijn maquette van team 6kamp staat tussen alle andere deelnemende ontwerpen tentoongesteld in een bovenzaal van restaurant De Leeuw in Lichtenvoorde.

Met een actueel thema denkt Jordy dit jaar hoge ogen te gooien. 'Het doet wat met je als je dingen herkent die je dagelijks op televisie ziet. Ik denk dat dat mensen aanspreekt.' Vorig jaar ontving zijn ontwerp van een witte giraffe de tweede prijs.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Drie generaties

'Dat ontwerptalent heeft hij van mij', zegt zijn opa Theo Mellink (86) beslist. Opa ontwierp en bouwde vroeger ook corsowagens. Net als vader Rob Mellink (52). Opa zit nu in de regiecommissie en vader in het bestuur van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. 'Af en toe geven we hem wat aanwijzingen. Maar Jordy weet zelf heel goed wat hij wil.'

Bekijk de foto van de mannen. De tekst gaat daaronder verder.

Theo (links), Rob (midden) en Jordy Mellink voor het ontwerp van team 6kamp.

De drie generaties weten dat het corso door de loop der jaren is veranderd. 'Vroeger was er geen geld. Toen moesten we alles bij elkaar schooien. Onze ouwe lui waren zuinig. IJzer en dergelijke kopen dat was er niet bij. Het meeste was van hout. Het waren hele zware wagens, terwijl ze kleiner waren', vertelt Theo Mellink.

Ontwerpen strikt geheim

Dat de maquettes vooraf tentoongesteld worden was vroeger ook ondenkbaar. 'Het was not done om bij elkaar in de tent te komen', aldus Rob Mellink. 'Nu kan dat wel. Daardoor wordt de jeugd er steeds meer bij betrokken. Ze leren van elkaar en kopen af en toe dingen samen in.'