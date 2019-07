Gratis naar de buurtcamping: 'Iedereen heeft recht op vakantie'

'De sfeer hier is prachtig. Vorig jaar waren wij hier ook. Dat was zo leuk dat wij er nu ook willen zijn', zegt een jonge moeder. Ze is niet alleen gekomen. 'Ik ben hier met mijn baby Otis. Hij is net geboren en drie weken oud. Otis is dus de jongste deelnemer en verder ben ik hier met mijn man en onze oudste zoon. Het is 24 graden, dus perfect weer voor een weekendje op de camping.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Honderd meter verder zit een Yogaklasje in de schaduw. De sfeer is ontspannen. 'Het is mooi dat het kan en nog dicht bij huis ook', zegt een van de buurtbewoners die de Yogaklas doet met haar dochtertje.

Foto: Omroep Gelderland

Buurtcamping voor iedereen

Het is gezellig druk in het Mariënbos. En dat geeft Dolly van Kronenburg een goed gevoel. Vooral omdat ze er samen met andere vrijwilligers in is geslaagd een mooie mix van wijkbewoners naar de camping te krijgen. Overigens net als vorig jaar. Ook voor mensen met een kleine portemonnee was er toen plek en dat is dit jaar ook het geval. Vorig jaar kregen ze nog een flinke korting. Dit jaar hoeven ze helemaal niets te betalen.

Dolly legt graag uit waarom: 'Mensen met een kleine beurs hebben hier ook recht op een vakantie en die sponsoren wij graag met gratis plekken.' En dat wordt gewaardeerd. Een moeder, die met haar echtgenoot al vijf jaar geen vakantie kan betalen, vertelt hoe hun drie zonen genieten. 'Het is gewoon heerlijk dat ze er even uit zijn en dat ze even het idee hebben dat het toch nog vakantie is. '