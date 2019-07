Hulphond van Linda dronk vervuild water: 'Hij heeft mij vannacht niet kunnen helpen'

Linda (die niet met haar achternaam genoemd wil worden) liet vrijdagavond haar hond Bo uit bij de Eerbeekse Beek. 'Ze gaat hier altijd in de beek zwemmen en dus nu ook. Ik liet haar los en ze ging meteen pootjebaden en drinken uit de beek.' Verderop zag Linda wel politie staan, maar daar maakte ze zich in eerste instantie niet druk om. 'Ik ben geen ramptoerist, ik maak daar niet zo'n drama van. Er bleven wel een aantal mannen naar mij kijken en dat voelde wel een beetje onwennig.'

Dode vissen

Op gegeven moment kwam een van de mannen naar Linda toe. 'Hij zei me dat ik toch beter mijn hond uit het water kon halen, omdat er waarschijnlijk iets in geloosd was en dat het misschien giftig was. Ook alle vissen waren overleden.' Volgens de man zou het voldoende zijn om de pootjes van Bo af te spoelen. Maar Linda, die zelf dierenartsassistente is, vertrouwde het niet. 'Ik heb de dierenarts gebeld, want als een dier iets giftigs heeft binnengekregen, moet het er gewoon uit. De dierenarts heeft Bo behandeld en haar laten braken.'

Hulphond Bo. foto: Omroep Gelderland

Van slag

De hond is volgens Linda flink van slag door de gebeurtenissen. 'Het kost heel veel energie en ze moet echt bijkomen. Het is ook niet zomaar een hond, maar een hulphond. Vannacht heeft ze me niet kunnen helpen en vandaag kunnen we er ook niet op uit.' Waarom Linda een hulphond heeft, wil ze niet zeggen.

Of Bo morgen weer bijgekomen is, durft Linda niet met zekerheid te zeggen. 'Ik hoop het. Ik geef haar genoeg rust en ik neem zelf ook rust want het heeft ook veel met mij gedaan. Ik hoop dat ze morgen weer op de been is.'

Onderzoek

Het waterschap Vallei en Veluwe ontving vrijdag aan het eind van de middag meerdere meldingen over het gekleurde water in Eerbeek. Inmiddels is het water uit de beek gehaald en wordt het onderzocht door experts. Wat er in het water heeft gezeten, is nog niet te zeggen.

