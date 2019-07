Felle kritiek op Beuningse afvalgluurders: 'Hoe haalt de wethouder het in zijn hoofd?'

De lokale SP-fractie in Beuningen heeft felle kritiek op de afvalcoaches in de gemeente. Die kijken pro-actief in de plastic+-kliko van bewoners om zo de afvalscheiding te controleren. Beuningen is daarin uniek en de Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch.

door Sven Strijbosch

'Privacy is heilig en het staat niet in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)', stelt SP-voorman Jos Swartjes na eerdere berichtgeving van Omroep Gelderland. 'Hoe haalt de wethouder het in zijn hoofd?'

Scheiden gestimuleerd

In de gemeente Beuningen worden bewoners extra aangezet tot het scheiden van afval. Restafval moet men zelf wegbrengen naar ondergrondse containers en daar wordt per storting voor betaald.

Een mooie gedachte, maar het werkt ook verkeerd scheiden in de hand, merkt Sijmen Versluijs (PvdA) op: 'We hebben een ingewikkeld systeem bedacht waarbij het risico bestaat dat afval in verkeerde containers terecht komt.' Bewoners die niet willen betalen of naar de ondergrondse container willen lopen, gooien afval nog wel eens in de verkeerde kliko. 'Of je zover moet gaan in de controle als nu gebeurt, is de vraag. Het is namelijk nogal wat', zegt Versluijs.

'Stel dat je een zwangerschapstest weggooit'

Dat laatste is de Autoriteit Persoonsgegevens met de lokale PvdA eens. Ze wezen eerder op privacyinbreuk. 'Stel dat je een incontinentieprobleem hebt en net de luiers hebt weggegooid. Of een zwangerschapstest. Daar heeft de gemeente helemaal niets mee te maken', benadrukte een woordvoerder.

Ook D66 in Beuningen is kritisch op de afvalcoaches die in de kliko graaien. 'Het gaat natuurlijk wel ver. Het is echt naming and shaming', meent fractievoorzitter Roel Kuppens. Bewoners die verkeerd scheiden krijgen een brief in de bus waarop staat welk afval er in de plastic+-container zat, dat er eigenlijk niet in hoorde. 'Maar er zal ook een signaal moeten zijn. Vertrouwen is goed, maar controle soms net wat beter', aldus Kuppens.

De gemeente Beuningen reageerde eerder al en is zich van geen kwaad bewust. De gemeente hanteert deze werkwijze als enige in de regio waar DAR het afval inzamelt. 'Helaas blijkt dat het afval scheiden niet altijd goed gaat. Luiers in het gft-afval, medisch afval bij plastic+, glas bij het restafval. Het zijn voorbeelden van verkeerde scheiding van afvalstromen', aldus een gemeentewoordvoerder.

Ander systeem?

'Je moet je afvragen of dit systeem in de praktijk uitvoerbaar is. Anders zou je bijna naar een ander afvalsysteem moeten', besluit Versluijs over de groene manier van afval ophalen in Beuningen.

