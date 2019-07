Dit is de winnaar van de Gelderse Natuurfotowedstrijd

'Een foto die ontzettend goed past bij de actualiteit, de afname van bijen', zegt de jury in zijn rapport. 'Daarnaast is het een foto waar van alles gebeurt: prachtig lijnenspel, het onderwerp dat juist niet in het midden geplaatst is en een uitsnede die fantastisch is gekozen.'

20-jarig bestaan BuitenGewoon

De Gelderse Natuurfotowedstrijd werd gehouden in het kader van het 20-jarig bestaan van BuitenGewoon. Fotografen mochten hun mooiste plaatje uit Gelderland opsturen en uit de inzendingen werden eerder al honderd foto's gekozen.

Cynthia is blij met haar prijs. Foto: Omroep Gelderland

Op die honderd foto's mochten mensen stemmen, waarna een selectie van twintig foto's overbleef. Uit die selectie werd Cynthia's foto van het insectenhotel gekozen als winnende afbeelding.

'De foto gaat verder buiten het kader en dat maakt je nieuwsgierig naar wat er nog meer omheen zit. Hij is heel scherp', luidt het lovende commentaar van de jury.

Spontane foto

Cynthia maakte de foto min of meer bij toeval, zegt ze. 'Hij is spontaan tot stand gekomen tijdens een wandeling waarbij ik onverwacht een insectenhuis passeerde. Dat koppie heeft mij aan het denken gezet', vertelt ze over haar winnende foto.

De jury is het roerend met haar eens. 'Wat zo leuk is aan deze foto, is dat je hem zelf ook zou kunnen maken. Maar toch loopt 90 procent van de mensen hier langs heen. Je moet het namelijk wel zien!'

In de prijzen gevallen

De tweede prijs ging naar een foto van een kievitsbloem die Jeroen Arts maakte in Vorden. 'Wat betreft de kwaliteit van de foto doet deze niets onder voor de winnaar', vindt de jury. 'De vroege ochtendsfeer is prachtig vastgelegd. Je blik wordt gegrepen door de doorschijnende kievitsbloem.'

Tweede prijs: kievitsbloem. Foto: Jeroen Arts

De Wallisburgkerk van Zutphen staat op de derde foto die in de prijzen viel. Fotograaf Rob Willemsen heeft de kunst van het weglaten goed in de vingers, zo luidt het juryoordeel. 'De dame in kwestie maakt het compleet. Zonder haar was deze foto niet zo ver gekomen. Echter is haar plaatsing niet optimaal, ook had zij haar arm niet op haar hoofd moeten hebben.'

Cynthia ontving zaterdag een cheque tijdens het evenement Beleef BuitenGewoon, een evenement van het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland. Ze mag nu op pad met natuurfotograaf Johan van der Wielen en krijgt haar eigen fotoreportage in het magazine Mooi Gelderland! van Geldersch Landschap en Kasteelen.

Bekijk hier alle inzendingen.