Plan voor 125 eiken in Voorst van tafel na protesten om processierups

'Historisch had Voorst een eigen laan', zegt wethouder Hans van der Sleen. 'Daar hebben we op voortgeborduurd om een bomenplan te maken dat aansluit bij de vroegere laan.' Toen hierover werd gesproken was de eikenprocessierups volgens hem wel aanwezig, maar nog niet in omvang waar nu sprake van is. De wethouder kondigt aan na de zomervakantie met een nieuw bomenplan te komen.

Bekijk hier de reactie van wethouder Hans van der Sleen en omwonenden (de tekst gaat verder onder de video):

Welke bomen er in dit plan komen is nog niet bekend. 'Dat is aan de inwoners, in samenspraak met de gemeente', vervolgt Van der Steen. Dennenbomen lijken hem onwaarschijnlijk. 'En de buxus doen we ook niet.' Tegenwoordig mankeert elke boom wel iets, denkt hij. Het is volgens de wethouder dus wel uitzoeken wat verstandig is. 'Als je een iep koopt, dan heeft die de iepenziekte. Een beuk heeft de beukenziekte.' .

'Boompje groot, plantertje dood'

'Er komen steeds meer van die rupsen', zegt omwonende Henk Foget. Hij laat het verder op zich afkomen. 'Vaak is het zo: boompje groot, plantertje dood.'

