Staatssecretaris Blokhuis helpt dakloze jongeren: 'We moeten minder cynisch zijn'

Een huis voor alle dak- en thuislozen, dat wil staatssecretaris Paul Blokhuis. Binnen twee jaar mogen jongeren niet langer dan drie maanden in de opvang zitten. 'Ik vind het onbestaanbaar dat mensen in een rijk land als Nederland, omdat ze een paar wissels hebben gemist zo in de penarie zitten.'

door Huibert Veth

'Dat gaat me erg aan het hart', zegt de Apeldoornse oud-wethouder Blokhuis in Radio Gelderland. 'De tranen springen je letterlijk in de ogen als je met ze meeloopt. Het zijn lieve, talentvolle jongeren die wat van hun leven willen maken.' Volgens hem moeten we die jongeren vol vertrouwen oppakken en ze de kansen bieden die we zelf ook hebben gehad.

'Bij de hand nemen'

'Wij kunnen in Nederland zo ontzettend veel met alle hulpverlening', zegt Blokhuis, die vrijdag ook te gast was bij De Week van Gelderland. 'Alleen het gebeurt niet goed en te verkokerd.' Er moet volgens hem één hulpverlener per jongere komen. Die moet de jongere naar alle soorten hulpverlening helpen. 'Of ze nu bijvoorbeeld verslaafd zijn of de opleiding niet hebben afgerond. Ze worden bij de hand genomen en niet losgelaten, tot ze weer helemaal op eigen benen staan.'

'Dat is inderdaad heel ambitieus', vervolgt Blokhuis. Er zijn dertien pilotgemeenten, waaronder Arnhem. Per gemeente wordt er voor vijf jongeren een bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld. 'Dat geld krijgen ze niet zelf. Hier gaan ze samen met hun begeleider een bestemming voor zoeken.'

'Het idee van één loket voor een jongere is misschien niet nieuw, maar ik heb met de gemeentes afgesproken om het nu ook écht eens te gaan doen.' In de dertien geselecteerde gemeenten vallen meer dan de helft van de Nederlandse jongeren. 'Die gemeenten hebben voor zichzelf ten doel gesteld dat binnen twee jaar geen enkele jongere langer dan drie maanden in de opvang zit.'

Blokhuis ziet hulpverleners die er op voorhand vanuit gaan dat jongeren fraude willen plegen. 'We moeten minder cynisch zijn.'

'Goed en realistisch plan'

Katherina Soetendal en Menno Kersten werken met zwerfjongeren in Ede vanuit Iriszorg en het Leger des Heils. Zij vinden het een goed en realistisch plan. 'Wij werken al veel met één contactpersoon per jongere. De jongeren geven zelf ook terug dat ze daar ontzettend blij mee zijn', zegt Soetendal.

Beluister hier het hele interview met staatssecretaris Paul Blokhuis (tekst gaat daaronder verder):



De sleutel tot succes zit hem volgens Kersten in een stukje onvoorwaardelijkheid. 'Altijd voor ze klaarstaan.' Jongeren worden met deze aanpak veel zelfverzekerder omdat de regie bij hen ligt, zegt Soetendal. Sommige jongeren willen niet bereikt worden, de 'zorgmijders'. 'Dan gaan we op de relatie zitten. We gaan er niet aan trekken, maar laten de regie bij hen en kijken naar wat de jongere zelf wil', zegt Kersten.

'Mislukking inbouwen'

Blokhuis ziet verder problemen ontstaan vanuit de jeugdzorg. 'Dan zitten jongeren die al heel veel ellende hebben meegemaakt in een instelling. En dan zeggen we: als je 18 jaar bent moet je op eigen benen staan.' Dat is volgens hem 'mislukking inbouwen'.

