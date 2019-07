Wijchen springt in de bres voor Breng Flex

Wijchen stuurde vrijdag een brief naar de provincie Gelderland met de oproep om Breng Flex, een proef van Connexxion, in leven te houden. In ieder geval totdat er een net zo flexibel vervoersalternatief is. Volgende week dinsdag bepaalt de provincie de toekomst van de dienst.

Buitengebieden van de gemeente hebben volgens Wijchen te weinig opties om met het standaard openbaar vervoer van A naar B te reizen. De laatste bus naar station Wijchen vanuit de kern Bergharen gaat bijvoorbeeld al rond half zes. 'Als je ‘s avonds dan nog even wat wil eten in Nijmegen, dan kan dat gewoon niet meer', zo vertelt wethouder Wouter van den Boogaard van Kernachtig Wijchen.

Dure proef

Met Breng Flex kunnen passagiers voor 3,65 euro met een app een rit bestellen naar de gewenste bestemming. De toekomst van die app, daar wordt 9 juli over besloten. 'Een vervoerssysteem blijft, maar de vraag is nog even in welke vorm en voor welke prijs', zegt woordvoerster Petra Borsboom van de provincie.

Het is namelijk een dure proef waar 2,8 miljoen euro per jaar naartoe gaat. Aangezien er jaarlijks vraag is naar zo'n 125.000 ritten, komt de provinciale bijdrage neer op ongeveer twintig euro per rit. 'Het is misschien wel een geslaagde proef, maar het kost ons als samenleving per uur best veel. Dan betalen we bij wijze van spreken allemaal mee aan het etentje van diegene uit Bergharen', legt ze uit.

'Stop niet voordat er een alternatief is'

Samen met partijen PvdA, D66, Wijchen Lokaal en Sociaal Wijchen verzocht Van den Boogard het college dinsdag tijdens de raadsvergadering om bij de provincie Gelderland aan te dringen niet te stoppen de proef. Althans, niet voordat er een alternatief is.

Die motie is aangenomen. Daarom verstuurden zij vrijdag een brief aan de provincie om de toekomst van Breng Flex - in hun ogen - positief proberen te beïnvloeden. 'We willen ons als Wijchen laten horen’, aldus Van den Boogaard.

Verhoging vervoerstarief

Vanwege de hoge kosten staat het CDA Wijchen als enige partij níét achter de brief. ‘Ik vind wél dat er een andere oplossing moet komen, maar op lange termijn geloof ik niet dat dit vol te houden is’, vertelt fractievoorzitter Björn Derksen. Verder vindt hij de brief nogal een 'zwaar middel' om aandacht te vragen voor het vraagstuk.

De partijen erkennen in de brief ook dat zij de bedragen fors vinden. ‘Het is inderdaad een hoop geld, maar ik geloof dat er uit de pilot nog niet alles is gehaald wat er uit te halen valt’, vertelt Van den Boogaard. Een optie die de partijen in de brief voorstellen is verhoging van het vervoerstarief of een combinatie met het doelgroepenvervoer.

Verplicht om een auto te hebben

An, bewoonster van Bergharen, vertelt hoe beperkt de mogelijkheden zijn in de Wijchense kern: ‘Onze jongste zoon moet in Den Bosch naar school. Daarvoor moet hij eerst op z’n fietsje naar het station in Wijchen, want de bus sluit niet fatsoenlijk aan. Ook de laatste bus terug gaat meestal al niet meer als hij thuis is.'

En wil je dan, zoals Van den Boogaard als voorbeeld noemde, ‘s avonds nog even naar Nijmegen? ‘Nou, dat kan echt niet meer. Niet met het openbaar vervoer in ieder geval. Je bent hier bijna verplicht om een auto te hebben’, aldus An.