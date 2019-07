Borden vertellen verhaal van oudste winkelstraat van Nederland

door Sven Strijbosch

'U bevindt zich op een bijzondere plek vol verborgen verhalen. Tweeduizend jaar geleden begroeven de Romeinen hier hun doden en in 1310 wordt de Hese Straet voor het eerst genoemd als straat richting het dorp Hees', begint de tekst op de speciale borden die vrijdag feestelijk werden onthuld. 'In 1310 werd de naam dus al genoemd. Het is écht de oudste winkelstraat van Nederland', benadrukt wethouder Monique Esselbrugge (Citymarketing).

Mooie panden, maar niemand kent historie

'We hopen dat we kunnen laten zien wat de historie van de straat is. Je ziet natuurlijk mooie, oude panden, maar niemand kent de historie van het pand', vertelt ondernemer Jochem van der Staaij. De wethouder erkent dat: 'Bij mij ontbreekt het zo af en toe ook aan historisch besef', lacht ze. Het is daarom belangrijk om de geschiedenis van de Lange Hezelstraat te vertellen, menen zowel de ondernemers als de gemeente Nijmegen.

Ruim een jaar is er door ondernemers en het gilde gewerkt aan de speciale borden waarop de historie per pand beschreven staat. Inmiddels doen er 32 ondernemers mee en is er een heuse, historische route ontstaan door de eeuwenoude straat. De panden die meedoen zijn aangeduid met stickers waarop de tekst 'Hezelstraat hotspot' staat.

Tekst gaat verder onder de reportage:



'De historie van mijn pand is heel divers', vervolgt Van der Staaij. Hij wilde met zijn winkel enkel in de Lange Hezelstraat zitten. 'Er heeft een chirurgijn ingezeten, een brouwerij, een rijwielhandel, een leerlooier. Je kunt het zo gek niet bedenken of een ambacht heeft er wel ingezeten.' Dat is nu dus ook allemaal op het bord voor zijn winkel te lezen.

'Unieke verhalen'

'Er zitten unieke verhalen achter de gevels van deze panden. Het is echt prachtig om hier nu rond te lopen', benadrukt de wethouder. Die kwam er overigens al regelmatig. 'Ja, bij dat winkeltje kom ik altijd met sieraden naar buiten', wijst ze lachend terwijl ze haar pas gekochte ring laat zien. 'Maar je gaat echt met hele andere ogen naar de straat kijken.'