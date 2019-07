Doetinchem biedt ruimte aan duurzame en innovatieve bedrijven

Doetinchem pakt de bedrijventerreinen in de gemeente aan. Met nieuw beleid moet het voor een ondernemer of bedrijf duidelijk worden wat wel en niet mag op een bedrijventerrein. Dat liet de laatste jaren nog wel eens te wensen over. Nu die spelregels helder zijn, moeten duurzame en innovatieve bedrijven de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het A18 Bedrijvenpark in Wehl.

'Ik zit bijna acht jaar op het bedrijvenpark en in het begin kwamen er maar weinig bedrijven bij', aldus ondernemer Jan Evers. Evers vestigde zich als eerste op het A18 Bedrijvenpark met zijn autobedrijf. 'Later kwamen de Esbro en Rabelink op het bedrijvenpark en deze bedrijven hebben nu plannen om zich uit te breiden', aldus Evers.



'Ook ik heb uitbreidingsplannen, dus deze ontwikkelingen zijn zeker de moeite waard voor ondernemers als je wilt groeien met je bedrijf.' Volgens Evers is de bereikbaarheid van het bedrijvenpark ideaal langs de snelweg. 'En je kunt als ondernemer hier een nieuw pand neerzetten dat aan alle eisen voldoet.'

'Situaties werden gedoogd'

De IG&D komt op voor de belangen van de Doetinchemse bedrijven en zag dat de gemeente in het verleden bedrijven toe liet die in strijd waren met het bestemmingsplan. 'Die situatie werd gedoogd', aldus voorzitter Jan Garretsen. 'Er zijn situaties ontstaan die niet in overeenstemming waren met de regels.'

'Je ziet nu de toenemende druk en de behoefte naar ruimte op bedrijventerreinen', zegt Garretsen. 'Dat leidt tot vragen van ondernemers over de spelregels en de invulling van bedrijventerreinen.' Daarmee is Garretsen tevreden met de versoepeling van de regels die Doetinchem doorvoert. 'De beleidsnotitie van de gemeente geeft daar nu een goede aanzet toe.'

Niet weg uit de Achterhoek

Wethouder Maureen Sluiter vindt dat de kansen die er nu liggen ook benut moeten worden. 'We durven te kiezen en leggen daarbij een nadrukkelijke focus', aldus Sluiter. 'Dat geeft veel helderheid aan ondernemers en bedrijven die zich bijvoorbeeld hier op het A18 Bedrijvenpark willen vestigen.'



Met het nieuwe beleidskader 'Bedrijven in verandering' wil de gemeente duidelijkheid scheppen over wat er wel en niet mag op bedrijventerreinen. 'Je ziet dat we in een goede economische tijd zitten en dat het goed gaat. Je ziet het aan de verkochte kavels en de kavels die in optie worden genomen.'

Een grote meubelgigant of gelijksoortig bedrijf zou moeten kunnen volgens Sluiter. 'Of bedrijven die helemaal insteken op nieuwe technologie en innovatie. Daar willen wij echt alle ruimte aan bieden. Bedrijven willen niet weg uit de Achterhoek, maar zich wel kunnen ontwikkelen. Daar bieden wij alle ruimte aan.'

