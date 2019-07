Gemeenten blijven ondanks jeukrups eiken neerzetten - zo zit het bij jou in de buurt

De meeste gemeenten doen dat omdat ze diversiteit in bomen belangrijk vinden. Harderwijk verwijst naar eerdere plagen: 'De structurele oplossing ligt wat ons betreft in een biodivers systeem. We voorkomen zo dat plagen en ziekten extreem worden. De kastanjeziekte, essentaksterfte, iepenziekte...'

Er zijn nog meer factoren waar gemeenten opletten bij het aan- en herplantingsbeleid. Beuningen bekijkt het vanuit esthetisch oogpunt en wil bijvoorbeeld graag variatie in de bomen in de wijk. Heumen denkt praktisch en kiest bij fietsroutes eerder voor andere soorten dan de eik.

Er zijn geen gemeenten die geen eik meer op hun grond willen hebben. Wel heeft de gemeente Voorst geluisterd naar geluiden van bezorgde inwoners. Voor een laan waar 125 jonge eiken zouden komen maakt de gemeente een nieuw bomenplan.

De gemeenten Zevenaar en Lochem geven aan zeker rekening te houden met de eikenprocessierups bij het aanplanten van bomen. Lochem: 'We planten zoveel mogelijk andere soorten aan: binnen de bebouwde kom planten we sowieso vaak kleinere soorten bomen. Buiten de bebouwde kom kiezen we uit een lijst met inheemse boomsoorten; er zijn veel alternatieven voor de eik in deze lijst.'

Renkum benadrukt dat de eiken niet zomaar uit de gemeente verdwijnen: 'Ons uitgebreide bomenbestand is niet van vandaag op morgen veranderd; dat vergt een lange adem.'

'Eik hoort bij de Achterhoek'

Ondanks alle overlast die de eik en zijn bewoners momenteel veroorzaken, blijft het een zeer gewaardeerde boomsoort bij de Gelderse gemeenten. 'De eik is een van de waardevolste bomen als het gaat om insecten', laat de gemeente Doesburg weten. 'Er leven wel 400 insectensoorten in een gemiddelde eik. Helaas is de eikenprocessierups er één van.' Maar het beestje is voor de stad geen reden om de bomen te kappen.

Ook is de boom volgens sommigen erfgoed. 'Net als het Gelders volkslied horen inlandse eiken bij de Achterhoek; die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dragen in grote mate bij aan het karakteristieke landschap', schrijft Oost Gelre.

Aaltjes, bacteriën of mezen

Omroep Gelderland stelde de gemeenten ook de vraag op welke manier ze eikenprocessierupsen preventief bestrijden, met als voorbeeld een succesvolle proef met bacteriën die de gemeente Neder-Betuwe heeft gedaan. De meeste gemeenten gaven aan alternatieve methoden zoals bacteriën, biologische bestrijding of mezenkastjes te gebruiken of te overwegen. Wel lieten gemeenten weten dat het probleem van de rups zich overal weer anders manifesteert.

Aalten legt uit waarom het probleem in de Achterhoek veel groter is dan in Neder-Betuwe: 'Zij hebben ongeveer 3.500 eiken in de openbare ruimte. De gemeente Aalten heeft er zo'n 21.000 exclusief singels en bosplantsoenen. Dat maakt het voor hen toch wat eenvoudiger om het probleem onder controle te krijgen.'