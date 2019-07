Paleis Het Loo vervangt tientallen kilometers buxushaag

Behalve door de buxusmot zijn de hagen in de paleistuinen ook aangetast door een schimmel. De buxusplanten worden vervangen voor Japanse hulst. Een nadeel daarbij is dat de hulsthaagjes harder groeien en dus ook vaker moeten worden gesnoeid. Om het snoeiwerk te vereenvoudigen is langs de haagjes een soort geleidrails voor de snoeiapparatuur aangebracht. Hierdoor kost het snoeien minder tijd.

Verbouwing in volle gang

De verbouwing van Paleis Het Loo is ondertussen in volle gang. Dit biedt de bezoekers van de tuinen een buitenkansje. Met een tijdelijke lift kan het paleisdak worden bezocht, waar je een prachtig uitzicht hebt over de barokke tuinen van Het Loo. Normaal gesproken is dak niet toegankelijk voor bezoekers.

Paleistuin Het Loo (Beeld: Laurens Tijink)

Tuinconservator Renske Ek leidt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink rond door de tuinen die in de 17e eeuw werden aangelegd in opdracht van koning-stadhouder Willem III. Vanaf het paleisdak legt Ek uit wat de tuinen zo bijzonder maakt...

Een tuin om mee te pronken

De tuin was bedoeld om Willem III en zijn vrouw koningin Mary II extra aanzien te geven. Het was een belangrijk pronkstuk. In de paleistuin stonden dan ook allemaal bijzondere en exotische plantensoorten. De Koningssprong was in de 17-de eeuw met zijn dertien meter de hoogste fontein van Europa. Nog steeds trekt deze waterpartij de aandacht van de bezoekers..

Delfts blauw in de tuin

De beelden in de tuin stellen goden en godinnen voor uit de Griekse mythologie. Zij benadrukken de prestatie die werd geleverd om van een dorre heidevlakte een prachtige, koninklijke tuin te maken. Tot 29 september zijn in de paleistuin bijzondere Delfts blauwe vazen te zien. Dit zijn replica’s van vazen die in de 17de eeuw voor de koning-stadhouder en zijn vrouw zijn gemaakt.

Tuinconservator Ek heeft de verbouwing van Paleis Het Loo aangegrepen om tijdelijk meer en andere planten in de tuinen te laten zien. Zo staan er nu ook planten in bloei die pas sinds de 18-de, 19e en 20ste eeuw naar Nederland kwamen. ‘De beplanting in de tuin is tijdens de verbouwing daardoor historisch gezien wel minder verantwoord. We hebben ervoor gekozen om deze periode veel meer op kleur en op visueel effect te beplanten.’ Ook worden hier en daar ‘knipoogjes’ gemaakt, vertelt Renske Ek...

Wietplanten in paleistuin

In september zijn de tuinen van Paleis Het Loo op zijn mooist. Dat is ook de maand waarin er in de tuinen allerlei evenementen worden georganiseerd. In het laatste weekend van september wordt het seizoen feestelijk afgesloten. Dan wordt er onder andere een tuinbeurs georganiseerd.

