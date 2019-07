Onvrede over aanpak drank- en drugsproblemen Arnhemse jongeren

Overmatig drankgebruik onder jongeren en drugsverkoop aan kinderen. Volgens VVD en D66 is het een groot probleem in Arnhem. De partijen vinden dat de wethouder het probleem onderschat. 'Het gaat om 14-jarige kinderen waar gewoon dealers langskomen.'

door Huibert Veth

In maart stelden VVD en D66 vragen over het gedrag van overlastgevende jongeren op het station. Ook in het Coehoornpark is onrust door groepen jongeren. Het park is om die reden op dit moment zelfs gesloten. Maar de problemen verplaatsen zich volgens raadslid Steffenie Pape (VVD). Ze stelde vragen aan de wethouder.

'Drugsdealers bij scholen'

'Ik krijg bijvoorbeeld vanuit park Angerenstein of de Rijnkade signalen dat jongeren daar veel drinken. Drugsdealers vallen eerstejaars leerlingen lastig op het Thomas a Kempis College of het Beekdal Lyceum', zegt Pape. Ze wil weten wat de wethouder hieraan gaat doen.

Louwers geeft aan dat op het station het jongerentoezichtteam en de straathoekwerker zijn ingezet. Daar houden zich nu minder jongeren op. Het gaat Pape erom dat deze jeugd in beeld wordt gebracht en dat ze niet in aanraking komen met dit soort omstandigheden. Louwers wil dit inventariseren en daar na de zomer op terugkomen.

Fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) vindt dat de wethouder niet moet wachten tot er meldingen komen van overlast. 'Waar onze zorg naar uitgaat, is dat het gaat om 14-jarige kinderen waar gewoon dealers langskomen.' Er is volgens haar iets veel groters aan de hand dan alleen het veroorzaken van overlast.

'Probleem onderschat'

Het probleem is volgens Andeweg al meer dan een jaar geleden aangekaart. Ze is ontevreden dat de wethouder nu eerst de zomer wil gebruiken om te inventariseren en daarna verder wil kijken. Louwers geeft aan dat er al wel acties zijn geweest. Ze zal de raad hierover informeren. Pape denkt dat de wethouder het probleem onderschat en wil hier op korte termijn opnieuw over in gesprek.

