Gesthuizen ziet veel talent bij NEC

Samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer heeft hij de leiding bij de Nijmeegse club. Vanwege een al geplande vakantie sloot de trainer uit Millingen vandaag pas aan. 'Ik wil niet zeggen dat het een droom is om trainer van NEC te worden. Want het gaat niet om mij, maar om NEC. Maar het is hartstikke mooi. Een uitdaging. Ik heb hier lang in de jeugd gewerkt in een aantal fases. En dit is wel een mooie kans om het een stapje hoger te laten zien.'

Vanwege de doorstroming van talenten zijn Meijer en Gesthuizen, die vorig seizoen nog in de jeugd werkten, nu doorgestroomd naar het eerste elftal. 'Als je als club kijkt naar het doorstromen van eigen jeugd, kan ik mij voorstellen dat ze dan bij mij uit zijn gekomen. Rogier en ik hebben nu twee jaar samengewerkt. Dit is gewoon een geweldig goede jeugdopleiding. Met hele minimale middelen is het echt top. Er komt heel veel talent aan en ik ben blij dat ik er een steentje aan bij mag dragen om deze jongens op een hoger niveau te laten debuteren hopelijk.'

De club heeft drie teleurstellende jaren achter de rug. 'De ranglijst liegt niet, dus het zal niet goed zijn gegaan. Ik kijk er ook naar als jongen uit de regio, als supporter die vroeger op de jongensrang en op Oost stond. Het doet mij wel wat dat de club een aantal van deze jaren heeft gehad. Nu krijg je zelf de kans om er wat aan te doen.'