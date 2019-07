Last van de eikenprocessierups? Rolletje plakband doet wonderen

Last van jeuk en rode bultjes door de eikenprocessierups? Plakband is een prima middel om de klachten aan te pakken. Dat zegt boswachter Thijmen van Heerde. Door het plakband stevig op de huid te drukken en er vervolgens weer af te trekken, verdwijnen de brandhaartjes. 'En dan is eigenlijk het grootste probleem al opgelost.' De methode wordt gebruikt door de boswachters in de Gelderse Poort.

Thijmen van Heerde is boswachter van Staatsbosbeheer. Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt hij natuurgebied De Bruuk in Groesbeek. Ook op veel eiken in dit gebied vind je de rupsen. Toch worden de nesten hier niet bestreden. In onderstaande bijdrage vertelt Van Heerde waarom niet...

'Irritant beest' heeft belangrijke rol

De eikenprocessierups is de laatste jaren uitgegroeid tot een soort die we liever kwijt dan rijk zijn. Maar de diertjes spelen volgens de boswachter ecologie een belangrijke rol in de natuur. Het is stapelvoedsel voor jonge vogels. Samen met een aantal andere rupsensoorten staat de eikenprocessierups op het hoofdmenu van onder meer de koolmees. 'Je ziet jonge vogels hier af en aanvliegen naar de nesten om de rupsen op te eten.'

Luister naar de radiobijdrage:

Terwijl een wespendief hoog boven het Groesbeekse land zijn rondjes vliegt, spot Thijmen op een plank van een stuwtje een levendbarende hagedis. Deze reptielensoort lijkt qua uiterlijk op de algemenere zandhagedis. Bij de levendbarende hagedis komen de eieren in het moederlichaam tot ontwikkeling.

Wat is een koevink?

Een koevink wordt niet veel groter dan een centimeter of drie. In De Bruuk laten deze donkerbruine vlindertjes zich zondagochtend volop zien. Het is ook voor Van Heerde gissen waaraan deze vlinder zijn naam te danken heeft.

Luister naar de radiobijdrage:

Koevlinder in het gras. Foto: Laurens Tijink

Groesbeeks moeras

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen noemen De Bruuk een parel onder de Nederlandse natuurgebieden, omdat er veel plantensoorten voorkomen die elders zijn verdwenen.

In 1940 was De Bruuk het eerst gebied in ons land dat de status kreeg van graslandreservaat. Inmiddels is het Natura 2000-gebied. Je komt hier onder meer wilde orchideeën tegen. Het gebied is opengesteld voor wandelaars. Voor fietsers is De Bruuk niet toegankelijk.

Gevlekte orchis. Foto: Laurens Tijink

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.