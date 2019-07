CERN aan de Waal: een nieuwe buis moet tot baanbrekend onderzoek leiden

In 2010 leverde het al een Nobelprijs op: een magnetenlab in Nijmegen. Maar het kan allemaal nog veel geavanceerder, vinden ze in Nijmegen. En dus is het magnetenlab verbonden aan het naastgelegen laserlab met een buis. Het heeft wel iets weg van het grote voorbeeld uit Zwitserland, het CERN. Minister Ingrid van Engelshoven opende het geheel maandag.

Wetenschappers uit de hele wereld doen in Nijmegen onderzoek naar de eigenschappen en functies van materie. In 2010 werd daar de materie grafeen geïsoleerd. Dat leverde Andre Geim en Konstantin Novoselov de Nobelprijs op. Doordat zij het isoleerden, kan het worden gebruikt én wordt het nu toegepast in computerchips en oprolbare, digitale schermen.

Wie weet zit er de komende jaren weer iemand in Nijmegen te broeden op Nobelprijswaardig onderzoek. De nieuwe vacuümbuis is maar liefst 86 meter lang en verbindt het laserlab en het magnetenlab. Via 41 spiegels loopt het laserlicht vanuit de laserkelder naar de magneten. Wat er precies uit gaat komen, is nog een groot vraagteken, maar dát er baanbrekende ontdekkingen gedaan gaan worden, daar zijn ze in Nijmegen zeker van.

Eigenschappen van materiaal te veranderen

'Als je een materiaal in een vrije-elektronenlaser plaatst en het tegelijk blootstelt aan een hoog magneetveld, kun je de eigenschappen van dat materiaal veranderen. Dat schept enorm veel mogelijkheden', legt Britta Redlich, directeur van het laserlab, uit. 'We hopen bijvoorbeeld de oorsprong van supergeleiding bij hoge temperatuur te achterhalen, dat is al sinds de jaren tachtig een raadsel. Het doel is dan uiteindelijk supergeleiding bij kamertemperatuur mogelijk te maken, zodat elektrische schakelingen veel minder energie verbruiken.'

Dat is bijvoorbeeld interessant voor energieslurpende datacenters en voor elektriciteitsmasten, waar de stroomkabels via warmte nog veel energie verliezen.

De opening werd verricht door Onderwijsminister Van Engelshoven. 'Dit is echt heel indrukwekkend onderzoek wat hier gebeurt. Heel complex, veel technologie, enorm precisiewerk. Ik ben echt onder de indruk. Moleculen die we nog niet kennen, kunnen hier heel precies in beeld worden gebracht. Het is heel belangrijk voor de wetenschap wat hier gebeurt. Deze faciliteit van wereldformaat leidt tot samenwerking van wetenschappers uit de hele wereld.'