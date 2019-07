Vierdaagse onderzoekt of ook vrouwen verplicht 50 kilometer moeten lopen

Door Ellen Kamphorst

De 103e editie van Nijmegen staat voor de deur. Dit jaar doen 77 nationaliteiten, 1500 jongeren en een deelnemer van 92 jaar mee. In totaal liggen er 47.000 startbewijzen klaar voor deelnemers die zich hebben ingeschreven. Voor recordhouder Bert van der Lans is speciaal een kruisje gemaakt met het cijfer 72. De Vierdaagsefeesten vieren ook feest. Zij bestaan dit jaar vijftig jaar.

Ook al is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouw de Vierdaagse volbracht, de Nijmeegse Vierdaagse is een echt een mannenbolwerk. Dit jaar is pas de eerste vrouw toegetreden tot het bestuur, daarnaast wordt er nog altijd een groot onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Jonge mannen (18-49 jaar) lopen 50 kilometer. Vrouwen mogen wel 50 kilometer lopen, maar hoeven dat niet.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen prima de 50 kilometer per dag kunnen lopen. Het is nog niet duidelijk of ze wellicht langer de tijd nodig hebben om te herstellen en ze misschien meer tijd nodig hebben om de afstand te volbrengen. Daarnaast wil Sackers ook weten of vrouwen niet massaal afhaken als ze verplicht worden de lange afstand te moeten lopen. 'Bij de 104e editie zal er zeker nog onderscheid worden gemaakt, vrouwen mogen natuurlijk wel de 50 kilometer lopen', zegt hij op een persconferentie.

Tekst gaat verder onder de foto:



De persconferentie over de Vierdaagse. Foto: Omroep Gelderland

'Eikenprocessierupsmonstertje'

Zowel burgemeester Bruls, als marsleider Sackers willen niet uitweiden over de eikenprocessierups. Sackers zegt dat er in een aantal gemeenten bomen worden nagekeken. 'Wij zijn ons bewust van het probleem en zullen de wandelaars extra informeren. Na de tekenbeten moeten we eraan wennen dat dat andere monstertje ons bedreigt.'

Volgens de burgemeester heeft zijn stad politieke partijen die alle natuur wil beschermen. 'Dat is niet mijn opvatting, maar we hebben wel preventief nestkasten voor de koolmees opgehangen omdat die graag rupsen lusten', zegt hij. Vooralsnog is daar volgens de burgemeester geen koolmees gespot.

Feesten jubileren

Vijftig jaar geleden werd door de winkeliersvereniging de eerste editie van de Zomerfeesten, de huidige Vierdaagsefeesten, gehouden. Volgens de directeur van de jarige Vierdaagsefeesten blijkt uit onderzoek dat bezoekers gemiddeld twintig jaar lang naar de Vierdaagsefeesten komen. Dat komt volgens hem omdat er voor ieder wat wils is.

Er komen ook dit jaar grote namen langs, al heeft voorzitter Walter Hamers nog wat moeite met de uitspraak van de populaire acts als Lil Kleine, Navarone en de Partysquad. Als hij over Corry Konings en Gerard Joling spreekt die weer komen optreden, beginnen zijn ogen te glimmen. In totaal treden vierduizend artiesten op. Dit jaar kunnen de feestgangers ook een kruisje verdienen als ze aantonen langs tien podia te zijn geweest.

Veranderingen voor de lopers

Om de drukte op het parcours te verminderen laat de organisatie de wandelaars bij de 40 kilometer een kwartier eerder starten. Zij vertrekken om 4.45 of 5.45 uur. Vanwege de warmte van de laatste jaren heeft de organisatie besloten om de tenten voor het aan- en afmelden te verplaatsen naar de schaduw.

Wandelaars op de 50 kilometer kunnen meedoen aan het experiment 'aanmelden met je mobiele telefoon.' Als dat een succes wordt, dan wordt de proef uitgebreid naar andere afstanden. De mobiele app gaf vorig jaar veel problemen. 'Hij doet het nu, ik verwacht dat ie over twee weken nog steeds werkt', zegt Sackers. Het parcours blijft dit jaar ongewijzigd.

Waalbrug open

Er wordt gewerkt aan de Waalbrug, zoals afgesproken zullen tijdens de Vierdaagse in beide richtingen twee rijstroken geopend zijn. Behalve natuurlijk op de dinsdag, want dan is de brug voor de wandelaars. Auto's die de stad in willen worden omgeleid over de Oversteek.