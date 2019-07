Veel meer dagjes uit voor ouderen dankzij Gelderland helpt

Vilente deed de oproep op radio en op de site van Gelderland helpt. Tien mannen, van een cateraar tot leraar, meldden zich aan. De animo was zo groot dat er zelfs mensen op de wachtlijst staan.

Ik heb wel zin om leuke dingen te doen

Henk van Keulen zag de oproep via Facebook en dacht: 'Ik heb wel zin om leuke dingen te doen.' Dus hij meldde zich aan en wordt inmiddels ingewerkt. 'Je ziet gelijk dat de mensen aan het genieten zijn van het feit dat ze er uit kunnen. We zijn maar een half dagje weg, het is niet zo dat het me een hele dag kost. Maar je merkt dat mensen echt in een andere wereld zijn en dat vind ik prachtig dat ik daar aan mee mag helpen. Ik heb het nu al naar mijn zin, ik vind het heel fijn dat ik dit kan doen voor deze mensen.'

Laten we met z'n allen iets voor een ander doen

Henk hoopt ook andere mensen (via social media) te kunnen motiveren door te zeggen 'kom laten we met z'n allen, al is het maar 1 dag per jaar, iets voor een ander doen'.

Foto: Omroep Gelderland

De blije gezichten, daar doe je het voor

De cruisecontrol, rolstoelen vastzetten, de nieuwe lift, maar ook leuke plekjes om naar toe te gaan met de ouderen; zijn ervaren collega Bart draagt al zijn kennis over aan de nieuwe generatie chauffeurs. Bart van de Belt is een van de twee oudgedienden. Hij rijdt al sinds zijn pensioen (en dat is acht jaar geleden) met de ouderen rond. 'Het is verschrikkelijk mooi werk, echt fantastisch. De blije gezichten, mensen zijn een middagje weg en dan lachen ze, dat is echt leuk en daar doe je het ook voor.'

Tekst gaat verder onder de video.

Daar kunnen ze me voor uit bed halen

Een van de passagiers is mevrouw Luit. Ze geniet zichtbaar van haar middagje uit. Samen met nog drie andere bewoners van verpleeghuis Het Beekdal in Heelsum gaat ze een ijsje eten bij de Blauwe Kamer in Rhenen. In de bus zingt ze uit volle borst het Gronings volkslied. Het is haar tweede keer dat ze met de bus op pad mag. 'Heel leuk hoor, daar kunnen ze me voor uit bed halen.'

Foto: Omroep Gelderland

Zoekt u ook vrijwilligers of kunt u ergens anders de hulp van Gelderland voor gebruiken? Laat dat dan weten aan Gelderland helpt.

Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.



Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: deze week op woensdag en donderdag (17.45 uur, elk uur herhaald)