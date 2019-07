Verbazing na afsluiten ecoducten Hoge Veluwe: 'Het lijkt ons niet terecht'

Het besluit van Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe om ecoducten te sluiten voor herten en wolven valt slecht bij het CDA in Gelderland. De provincie is verrast door het hek. 'Wij waren in de veronderstelling nog in gesprek te zijn', reageert een woordvoerder.

Parkdirecteur Seger baron van Voorst tot Voorst is de grote toeloop van herten uit het Deelerwoud beu en wil beslist niet dat er een wolf in het park komt. Komt die tocht het park binnen, wil hij dat dier laten afschieten.

'De ecoducten zijn gefinancierd door de provincie Gelderland. Het lijkt ons niet terecht dat deze zo door het Nationaal Park gesloten mogen worden', zegt woordvoerder natuur Arjan Tolkamp van het CDA in de Gelderse Staten. 'We zien dat boeren flink in de buidel moeten tasten om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Hoe verhoudt zich dat? Daarnaast dienen deze verbindingen voor vele andere dieren. Wat is het effect daarop?'

Daarnaast zijn de christendemocraten benieuwd naar de afspraken tussen de Gelderse Staten en de eigenaar van het park, Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe. Tolkamp: 'Wat vinden andere terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten ervan?'

Tijdelijke maatregel

Woordvoerster Marjolein Koek van Natuurmonumenten kan daar kort over zijn: 'We hebben niet zoveel te vinden. Er zijn meerdere eigenaren van natuurgebieden en als een van hen bij het beheer ergens last van heeft, dan treft die maatregelen. Ik denk vooral dat de provincie hier aan zet is.'

Het afsluiten van de ecoducten met hekken is een tijdelijke maatregel, benadrukt Van Voorst tot Voorst. 'We wachten op solide afspraken met de provincie over de grote instroom van herten vanuit een deel van het Deelerwoud dat door Natuurmonumenten wordt beheerd, en over gecontroleerd beheer van wolven.'

'Wolven eten moeflons op'

De parkdirecteur zegt 'niet werkeloos te willen toezien hoe door herten de natuurlijke verjonging van onze bossen stagneert en hoe onze moeflons verdwijnen. Wij willen ook afspraken maken over de wolf, want wij willen geen wolven in het park'.

Want die wolf is een gevaar voor de moeflon. Boswachter in het nationale park Jakob Leidekker: 'Herten vreten heel veel loofbomen op. In de huidige klimaatdiscussie zijn loofbomen daadwerkelijk van belang. Maar wolven vreten moeflons op. Deze dieren helpen juist om de stuifzanden die Europees beschermd zijn natuurlijk te beheren.'

'Sneller gehandeld dan gedacht'

Woordvoerder van de provincie Gelderland Eva Calicher zegt dat de zorgen bij het park bekend zijn. 'We hebben daar als provincie ook begrip voor', zegt ze. 'We waren al geruime tijd in gesprek met het park om een oplossing te vinden, maar ze hebben nu sneller gehandeld dan wij hadden gedacht. Wij waren in de veronderstelling nog in gesprek te zijn. We hopen met het park tot een oplossing te komen voor de lange termijn.'

Dit is een oplossing zonder probleem Glenn Lelieveld, Wolven in Nederland

Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland vindt dat er geen probleem is met de wolf die zich kort geleden op de Veluwe heeft gevestigd. 'De Hoge Veluwe is geen leefgebied van de wolf. Dit is een oplossing zonder probleem', zegt hij.

Maar helpt een hek als de wolf toch 'voor de de deur' staat? Lelieveld: 'Nee. Het hek is ook niet wolfwerend. Daar heb je stroomdraden voor nodig.'

