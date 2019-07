Nieuwe afvalpas Avri werkt, maar nog niet vlekkeloos

Alle nieuwe afvalpassen in Rivierenland zijn inmiddels gekoppeld, zegt een woordvoerder van afvalverwerker Avri. De ondergrondse afvalcontainers kunnen nu, als het goed is, alleen nog met een select aantal afvalpassen geopend worden. Al werkt dat nog niet bij iedereen goed.

door Menno Provoost

Het werkgebied van Avri omvat acht gemeenten met in totaal bijna honderdduizend huishoudens. Deze week schakelt het gros van deze inwoners over op het nieuwe afvalsysteem. Begin deze week bleek het mogelijk om de containers ook met andere chipkaarten te openen, zoals de ov-chipkaart.

Volgens Avri was dit euvel bekend. Omdat de organisatie tegen problemen aanliep bij het koppelen van de passen aan de containers waren deze vrijgegeven. Je kon met een pas bij iedere container terecht en de containers konden, zoals in de praktijk duidelijk werd, ook geopend worden met andere chips. De organisatie koos hiervoor omdat tot maandag mensen nog gratis gebruik konden maken van het systeem.

Avri meldde maandag dat driekwart van de passen aan de containers gekoppeld was, de rest zou deze week in fases gedaan worden. Dat proces is volgens een woordvoerder inmiddels afgerond. Er komen wel nog meldingen van mensen die de container niet geopend krijgen met hun nieuwe afvalpas. Zij krijgen de melding 'pas onbekend'.

'Nog niet helemaal vlekkeloos'

'Dat kan verschillende oorzaken hebben', zegt de woordvoerder. 'Meestal in de ict-sfeer. Om alles correct en veilig te laten verlopen, moeten meerdere systemen goed met elkaar samenwerken en op elkaar afgestemd zijn. Dat loopt nog niet helemaal vlekkeloos.'

Een veel voorkomende oorzaak voor de melding is dat er teveel passen aan een container gekoppeld zijn. Dat speelt op enkele containers. 'We lossen dat momenteel op. Vanavond is het verholpen.' Daarnaast kan het ook zijn dat mensen een container proberen te openen die, terecht of onterecht, niet aan hen toegewezen is.

Rond de grootschalige invoering moeten veel individuele problemen verholpen worden. Een bijkomend probleem daarbij is dat er veel meer vragen van inwoners komen dan waar het klantcontactcentrum op berekend is. Hierdoor is de afvalinzamelaar slecht bereikbaar. Donderdag gaf een woordvoerder aan dat het inmiddels iets rustiger werd.