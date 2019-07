Mega Piraten Festijn terug naar Oldebroek

Zo’n zestig procent van de kaarten is al verkocht. De Nederlandstalige muziek is bezig met nieuwe hoogtijdagen. Elk jaar melden zich nieuwe sterren aan het firmament. Maar ook de gevestigde namen blijven populair. 'En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat we dit jaar een enorm goede line-up hebben in Oldebroek', zegt organisator Eddie Mensink. 'Ga maar na: Frans Bauer, Gerard Joling, Jan Smit en Jannes, om er maar een paar te noemen; allemaal artiesten die in hun eentje ook volle arena’s trekken. En bij ons staan ze er allemaal tegelijk! En we hebben natuurlijk ook aanstormend talent als Mart Hoogkamer! Bovendien, laten we niet vergeten dat we ook de Dutch Boys hebben in de originele line-up. We zijn er jaren mee bezig geweest om ze weer bij elkaar te brengen en dat is gelukt. Daar zijn we supertrots op!'

Het Mega Piraten Festijn is Nederlands grootste festivalkaravaan. In totaal strijkt de tour dit jaar in maar liefst negen plaatsen neer. Het MPF draagt de titel ‘Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat hem. De sfeer spat van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf: meezingend, dansend, juichend, hossend of in de polonaise, iedereen viert feest. De Mega Piraten Festijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek. Eddie: 'Iedereen die een MPF heeft bezocht, weet waarover ik het heb. Iedereen zingt mee. Verbroedering en gezelligheid; dat blijft onze insteek en daar wordt niets aan veranderd.'

Programma

Jan Smit, Dutch Boys, Gerard Joling, Jannes, Mooi Wark, D!kdakkers, Frans Bauer, Stef Ekkel, Ancora, John de Bever, Henk Bernard, Django Wagner, Mark van Veen, Belinda Kinnaer, IJsselduo, Mart Hoogkamer, Lawineboys, Frank van Etten, Jan Keizer & Anny Schilder, Otto Lagerfett, Arjan Venemann, Harten 10 en Duo Remix. De formatie Summerland begeleidt enkele optredens live. De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. Daarnaast verzorgt Poar Neem’n een aantal shows in een kleinere tent. Het nieuwe terrein aan de Stationsweg in Oldebroek is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma duurt tot 01.00 uur.