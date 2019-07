Roze lintje voor Edes ziekenhuis

Zo moeten er minimaal vijftig operaties bij nieuwe borstkankerpatiënten plaatsvinden. Een ander belangrijk criterium is of en hoe patiënten worden betrokken bij de keuze tussen de verschillende behandelmogelijkheden.

Patiëntgerichtheid en hoge kwaliteit operatie

De criteria zijn gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg. Elk jaar worden deze verder aangescherpt. De criteria richten zich steeds meer op patiëntgerichtheid, waarbij patiëntervaringen zwaar wegen in de toekenning van het roze lintje.

Ziekenhuis Gelderse Vallei scoort volgens de Borstkankervereniging Nederland vooral erg hoog op psychosociale begeleiding, patiëntenparticipatie en de bereikbaarheid van de contactpersonen. De kwaliteit van de uitgevoerde borstsparende operaties voor borstkanker behoort opnieuw tot de beste van Nederland, bij géén van de patiënten is tumorweefsel achtergebleven.

Korte wachttijden in Ede

Op het criterium ‘behouden van de borstcontour na operatie’ scoort het Edese ziekenhuis beter dan landelijk. Daarnaast heeft het ziekenhuis kortere wachttijden dan landelijk, waardoor patiënten minder lang in onzekerheid zitten en eerder zijn geholpen. Resultaten waar het ziekenhuis trots op is.

Het roze lintje is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg: een online keuzehulp met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Borstkankervereniging Nederland (BVN).

Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Ongeveer 80 procent van de vrouwen die ermee te maken krijgt is 50 jaar of ouder. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, maar dat is zeer zeldzaam. Jaarlijks krijgt in Nederland ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker.