Met zonnepanelen op weg naar duurzaam Hattem

De gemeente en energiecoöperatie Powered by Hattem werken samen aan een zonnepanelenproject. De gemeente stelt het dak van de gemeentewerf aan de Kerkhofdijk ter beschikking aan Powered by Hattem.

Powered by Hattem plaatst hier zonnepanelen op, gaat daarmee groene energie leveren en geeft inwoners van Hattem de gelegenheid om deel te nemen aan het project door certificaten te kopen. Wethouder Auke Schipper, Dick Stoppelenburg van Powered by Hattem en Rob Koller van Koller Installatietechniek uit Hattem, de installateur van de zonnepanelen, namen vrijdagochtend de installatie in gebruik.

Vierde project

In december 2017 ondertekenden de gemeente en Powered by Hattem een samenwerkingsconvenant. In dit convenant spraken zij af om samen te werken aan klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed. De plaatsing van zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf is hier weer een voorbeeld van. De gymzaal aan de Spoorstraat en kinderdagverblijf Partou werden vorig jaar met zonnepanelen bedekt. Inmiddels is ook de Marke van zonnepanelen voorzien.

Inwoners Hattem kunnen deelnemen

Inwoners van Hattem uit hetzelfde en de naastgelegen postcodegebieden kunnen certificaten afnemen. Het gaat om de postcodes: 8051, 8052, 8091 en 8191. Eén certificaat kost 250 euro en staat ongeveer gelijk aan één zonnepaneel. Met deze investering kunnen deelnemers een deel van hun energiebelasting terug krijgen. Op deze manier is duurzaam investeren ook mogelijk voor mensen die bijvoorbeeld geen duurzame maatregelen kunnen treffen voor hun eigen (huur-)huis. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op www.poweredbyhattem.nl. Direct aanmelden kan daar ook!’

Gemeente en Powered by Hattem werken in de komende periode door aan soortgelijke projecten.