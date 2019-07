Zutphen te zien in zesde seizoen 'Hier zijn de Van Rossems'

door Madelien Jansen

Maarten van Rossem, zijn zus Sis en zijn broer Vincent gaan voor het zesde seizoen van hun programma weer op stap in steden in Nederland en net over de grens. Maarten bekijkt de steden vanuit zijn specialiteit, geschiedenis, Sis als kunsthistorica en Vincent is expert op het gebied van architectuur.

'Recht voor de raap'

In overleg met de redactie van het programma koos het drietal dit keer voor een bezoek aan Zutphen, waar ze in drie dagen de stad leerden kennen. Directeur Mark Schuitemaker van Stichting Zutphen Promotie leidde ze rond in de Hanzestad. In de Walburgiskerk, met daarin de Librije, op de IJsselkade en in kunstcentrum Dat Bolwerck werden onder meer opnames gemaakt.

Schuitemaker leerde de familie Van Rossem de afgelopen dagen van dichtbij kennen. 'Heel erg leuk en bijzonder', laat hij weten aan de lokale omroep B-FM. Net als op televisie draait het drietal er niet graag omheen. 'Zoals ze op televisie zijn, zo zijn ze ook in het echt. Misschien nog wel een tandje heftiger. Ze zijn echt recht voor de raap, vooral Sis, die neemt geen blad voor de mond.'

Foto: InZutphen

Verhuizen naar Zutphen?

Vincent van Rossem overweegt na zijn bezoek zelfs naar Zutphen te verhuizen. Hij verruilde onlangs het drukke Amsterdam voor Texel. 'Ik ben gevlucht voor het toerisme. Het viel me op dat de openbare ruimten hier zo rustig en leeg zijn', vertelt hij aan B-FM. Sis genoot vooral van de aardige mensen. 'Ik vind het opvallend hoe behulpzaam, aardig en vriendelijk iedereen hier is.'

Historicus Maarten van Rossem kan zich net als zijn broer ook voorstellen dat je in Zutphen wil wonen. 'Zutphen is nauwelijks een stad, ik zie Zutphen als een dorp', zegt hij. In de tuin van Dat Bolwerck verbaast hij zich ook over alle insecten, zoals hommels en vlinders. 'Dat is reclame voor de stad.' Hoogtepunt van het bezoek vond Maarten de IJsselkade, met haar statige 19e eeuwse uitstraling.

De aflevering van 'Hier zijn de Van Rossems' in Zutphen is in januari 2020 te zien bij de NTR op NPO 2.