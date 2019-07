Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Victor Bulthuis

Luister hier naar het fragment

‘Leef alsof het je laatste dag is; leef alsof de morgen niet bestaat,’ zingt een bekende Nederlandse volkszanger. Hoe realistisch is dat? Als pastor heb ik geregeld contact met mensen die aan de laatste dag van hun leven bezig zijn. Wat doet een mens dan? Eigenlijk maar twee dingen: goed afscheid nemen en zorgen dat er geen losse eindjes meer zijn. Maar dat is vast niet wat de zanger voor ogen heeft, die ook een tv-programma heeft met de veelzeggende titel: ‘Ik haal alles uit het leven’. Hij bedoelt dat je elke dag vol gas moet leven, tot en met de laatste minuut. Met als gevolg: sterven in het harnas.

Maar elke dag alles uit het leven willen halen is het beste recept voor een burn-out. Wie elke dag in de hoogste versnelling leeft, zonder de rem erop, put zichzelf binnen de kortste keren uit. Bovendien hebben we op wereldschaal al veel te lang geleefd alsof er geen morgen bestaat. Precies die houding heeft geleid tot economische en ecologische crises. Kortom, leven alsof het onze laatste dag is, is een onhaalbaar en onwenselijk ideaal.

Maar hoe zit het dan met Jezus? Die zegt in het evangelie van Matteüs toch tegen zijn leerlingen: ‘Maak je niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.’ Is dat niet hetzelfde als: leef alsof het je laatste dag is? Is wat Jezus zegt niet net zo onverantwoord? Nee, want volgens Jezus is er wel degelijk een morgen. Maar als je je om die dag van morgen geen zorgen om hoeft te maken, laat Jezus zijn toehoorders dan niet in dezelfde valkuil trappen als de volkszanger? Toch niet. Jezus zegt weliswaar dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen, maar dat betekent niet dat we er vandaag maar op los moeten leven. Vandaag zorg dragen voor dat wat aan jouw zorg is toevertrouwd, zonder daarbij bezorgd te zijn of het je morgen ook allemaal nog blijft lukken - dat wil Jezus ons leren. Bij de dag leven, inderdaad, maar wel met zorg en aandacht.

Voor Jezus is er wel een groot verschil tussen zorg en bezorgdheid, tussen zorg dragen en je zorgen maken. Om dat duidelijk te maken, gebruikt Hij twee beelden ontleend aan de natuur. Kijk naar de vogels, zegt Hij, die niet zaaien en maaien, maar door de hemelse Vader worden gevoed. En kijk naar de lelies, die niet spinnen maar door God toch meer dan vorstelijk gekleed zijn. Op het eerste gehoor denk je: wacht even, klopt die vergelijking wel? Want vogels moeten toch nesten bouwen, voedsel zoeken en hun jongen te eten geven. En lelies moeten wortel schieten en stuifmeel en nectar vormen en aanlokkelijk zijn voor insecten, anders overleven ze niet. Ook voor vogels en bloemen is er werk aan de winkel, dus wat kunnen we nou eigenlijk van ze leren?

Het antwoord is: onbezorgdheid. Vogels en bloemen kennen geen angst voor morgen, geen stress en geen burn-out. Ze kunnen en hoeven zich geen zorgen te maken, omdat er voor hen wordt gezorgd. En niet alleen voor vogels en bloemen, ook voor mensen wordt er van hogerhand gezorgd, zo mogen wij geloven. Vogels en lelies leren ons mensen op de juiste manier zorg te dragen voor dat wat aan onze zorg is toevertrouwd, namelijk zonder bezorgd te zijn. We moeten niet denken dat alles in het leven van onszelf afhangt, zegt Jezus. We mogen erop vertrouwen dat God voor ons zorgt. Als we ons daarvan bewust worden, kan er een last van ons af vallen. Dan komen we tot het volle leven, dan kunnen we genieten. Dan zingen we met de vogels, uit innerlijke vrijheid en levensvreugde. Dan zijn we mooi als de bloemen, want mensen zijn mooi als ze niet gebukt gaan onder de zorgen van het leven.

Met aandacht bij de dag leven, zonder te denken dat we alles moeten geven, zonder onszelf uit te putten. Leven in het besef dat er morgen weer een dag is, zonder daarop met bezorgdheid vooruit te lopen. Erop vertrouwen dat we vandaag en ook morgen door God worden gedragen. Het is dé manier om werkelijk te genieten van het leven van alledag. Dat gun ik alle hardwerkende mannen en vrouwen, scholieren, studenten en vrijwilligers uit de grond van mijn hart.