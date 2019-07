Vierde jaar voor onzeker Nieuwe Dijkhuis

'Dat is voor ons als organisatie ook lastig, maar we hebben er mee om te gaan', laat Gerco Mons, programmeur bij het Nieuwe Dijkhuis, weten over het onduidelijke toekomstperspectief. Bij een verkoop van de voormalige Baptistenkapel is niet duidelijk of de activiteiten bij de nieuwe eigenaar doorgang kunnen vinden. 'Het wachten is op het groene licht bij de huidige of de nieuwe eigenaar van het pand. Mochten we niet verder kunnen, dan zal dat een keiharde klap zijn. Niet alleen voor ons als vrijwilligers en bezoekers van het Nieuwe Dijkhuis, maar ook voor cultuurminnend Doetinchem.'



Tot 1 december kan het inspiratiecentrum in ieder geval de nodige optredens huisvesten. De komende maanden betreden onder meer soulzangeres Denise Jannah, acteur Gijs Scholten van Aschat, folkduo Tangerine, theaterdominee David Heek en de Amerikaanse bluesartiest Guy Davis het podium in het Nieuwe Dijkhuis. 'Ik word heel blij van het idee dat deze artiesten bij ons op bezoek komen', aldus Mons.