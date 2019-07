Meer soa's onder tieners in Oost-Nederland

Tieners in Oost-Nederland lopen vaker een geslachtsziekte op dan jongeren tussen 20 en 25 jaar. Dit blijkt uit cijfers van de centra seksuele gezondheid in dit deel van het land.

De vijf GGD’s in Gelderland en Overijssel presenteren de cijfers vandaag. 'We zien dat we onze vrij veilig-voorlichting nog meer op de jongeren onder de 20 jaar moeten richten', constateert Rinske van der Bij. Ze is projectcoördinator seksuele gezondheid voor Oost-Nederland.

Bij deze onderzoekscentra voor geslachtsziekten had in 2018 23,3 procent van de tieners die zich meldden een geslachtsziekte. Bij jongeren tussen 20 en 25 die zich lieten testen was dit percentage 19,7.

Minder condooms gebruikt

Op de vraag of het alarmerende percentages zijn, zegt Van der Bij: 'Vanuit de volksgezondheid moeten we geslachtsziektes opsporen, behandelen en indammen. Jongeren hebben zelf daarin een rol, namelijk veilig vrijen. Maar het condoomgebruik loopt terug.'

Het is de eerste keer dat jongeren onder de twintig in de jaarlijkse soa-peiling worden uitgelicht door de vijf centra seksuele gezondheid in Oost-Nederland.

Soa's komen meer voor bij jongeren met een lagere opleiding (ROC's) dan jongeren die hoogopgeleid zijn. De meestvoorkomende aandoening is chlamydia, bijna 19 procent. Dan volgt gonorroe met ruim 2 procent. Chlamydia komt verhoudingsgewijs vaker voor bij heteroseksuele jongeren, gonorroe bij mannen die seks hebben met mannen, legt Van der Bij uit.

Chlamydia zonder dat je het weet

Voor alle bezoekers bij de vijf centra geldt dat chlamydia het meest wordt gevonden. Daarna volgen gonorroe, syfilis, hiv en hepatitis B. Het vindpercentage stijgt bij de centra in Oost-Nederland al jaren: van 14,1 procent in 2009 naar 19,2 procent in 2018.

'Bij chlamydia is het probleem dat je het kunt hebben zonder dat je het in de gaten hebt. En dan meld je je niet', zegt Van der Bij. 'Gonorroe leidt wel tot klachten en die behandelen we dan. Daardoor verspreidt deze aandoening zich minder.'