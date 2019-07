Kunnen Achterhoekers een beetje meer ijdelheid gebruiken?

In het Midden-Oosten is het heel normaal dat een man bezig is met zijn uiterlijk, en daarvoor regelmatig een barbier bezoekt. In Nederland, en nog meer in de Achterhoek komt het de laatste jaren mondjesmaat op gang. 'Hier gaan we eens per half jaar naar de kapper, en dan wel graag hetzelfde model als de vorige keer', vertelt Willem te Molder lachend.

Toch geeft Willem zich gemakkelijk over aan de verzorging van barbier Nur Harb uit Lochem. Een scheerbeurt, epileren- dat laatste is wel pijnlijk- hij kan er wel aan wennen.

'Mannen in Nederland besteden weinig aandacht aan scheren, terwijl dat eigenlijk best wel veel tijd in beslag neemt.' De 28-jarige Nur heeft een Barbershop in Lochem. Hij ontvlucht op 1-jarige leeftijd zijn geboorteland Libanon door de burgeroorlog. Hij belandt in een asielzoekerscentrum in Markelo. Op zijn twaalfde komt hij er per ongeluk achter dat hij goed is in knippen, toen hij zijn vader een knipbeurt gaf omdat de kapper dicht was.

Als je geen geld hebt om je kinderen naar school te sturen, dan word je kapper of taxichauffeur Nur Harb

IJdelheid zit diepgeworteld in de Arabische cultuur. 'Dat gaat honderden jaren terug. In het Midden-Oosten kost het maar een paar cent om je te laten knippen of scheren. Er zijn ook een heleboel kappers. Mensen die in armoede leven hebben alleen een kam en een schaar nodig, en kunnen al iets bijverdienen. Als je geen geld hebt om je kinderen naar school te sturen, dan word je kapper of taxichauffeur.'

Ondanks dat het beroep in zijn land van herkomst niet veel aanzien heeft, zijn zijn ouders ontzettend trots op Nur.

Arabische barbier voelt zich thuis in de Achterhoek

Nur voelt zich een echte Achterhoeker. Als hij in het westen van het land is wil hij snel weer naar huis. Hij ontvangt in zijn zaak van alles wat. 'Van varkensboer tot Marokkaan. Ik wilde hier een plek creëren waar je het dagelijks leven, je achtergrond, even vergeet. Het gaat puur om man zijn.'

