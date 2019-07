Hidde Jurjus blij met snelle rentree bij De Graafschap

Hij was even weg, maar al snel is Hidde Jurjus weer terug bij De Graafschap.

'Ik heb een week of twee bij PSV getraind, daar word je ook niet slechter van', vertelt de doelman uit Lichtenvoorde. 'We moesten even kijken met PSV wat de constructie was. Toen duidelijk werd dat ik weer verhuurd mocht worden, waren er ook wat andere clubs op het niveau waar wij nu spelen. En wilde ik terug naar De Graafschap.'

Degradatie verwerken

De degradatie vorig seizoen hakte er wel even flink in. 'Ik heb de laatste fase niet gespeeld, dus ik ben vorig jaar al begonnen om een nieuwe start voor mezelf te maken. Dus ik heb geprobeerd een slag te maken op fysiek vlak door hard te trainen. Ik ben niet anders geworden, ik heb bij Roda en De Graafschap een moeilijkere fase gehad. Ik heb ook wel pech gehad. Ik heb drie keer in een team gezeten dat niet liep. Ik ben natuurlijk ook wel kritisch op mijzelf. Daarom kijk ik heel erg uit naar dit jaar. Ik heb heel bewust de keuze gemaakt om bij De Graafschap te gaan spelen, om wedstrijden te gaan winnen. Ik denk dat iedereen blij is dat ik er ben en dat ik ben ook blij dat ik er ben.'

Gelijkspel tegen amateurs

Dat De Graafschap de amateurs van AZSV niet kon verslaan, was een tegenvaller. 'Ja, dit was niet precies wat we van tevoren hadden gehoopt. We hebben niet verloren, maar we telden even in de tweede helft: zeven spelers met een verleden bij De Graafschap, Vitesse of Twente. Dat is gewoon een serieuze tegenstander. Als het dan niet loopt bij ons en zij houden tegen, dan kun je wel eens zo'n wedstrijd spelen. Maar we moeten wel kritisch zijn en kijken hoe je zo'n tegenstander wel kapot kunt spelen.'