Dit weekend met de auto op vakantie? Veel succes!

Niet alleen bij ons, maar ook in het noorden en midden van Duitsland en België beginnen de schoolvakanties. Op ruim vijfhonderd plekken wordt bij de Oosterburen aan de weg gewerkt.

Verkeer in Duitsland komt onder meer vast te staan op de A3, de Duitse snelweg voorbij Zevenaar en tussen Frankfurt en Neurenberg. Maar ook in het noorden van Duitsland (Bremen en Hamburg) wordt drukte verwacht.

Naar Frankrijk

In Brussel begint zaterdag de Tour de France. Wie met de auto naar of langs de Belgische hoofdstad wil, doet er goed aan zich goed voor te bereiden. Brussel heeft sinds kort een milieuzone.

In Frankrijk valt de drukte dit weekend vooralsnog mee. Wel kan het zaterdag vastlopen op de snelwegen rond Parijs en bij Lyon. De echte uittocht in Frankrijk is overigens pas later deze maand, zegt de ANWB.

Nederland kent drie vakantieregio's, de eerste Gelderse regio die aan de vakantie kan beginnen is de regio Gelderland-Zuid. Volgende week vrijdag gaat de tweede regio op vakantie: Noord. In Gelderland maakt slechts één gemeente van die regio deel uit en dat is Hattem. De laatste regio, Gelderland-Midden, mag vanaf 20 juli naar de zon.

Slechte banden onder de caravan

Belangenorganisatie voor de autobranche Bovag zegt na een steekproef dat bijna 30 procent van de caravans en de helft van de vouwwagens met verouderde banden rijdt. Caravaneigenaren hebben nog altijd weinig aandacht voor de banden. Dat kan akelige gevolgen hebben, waarschuwt de brancheorganisatie.

De Bovag hield vorige maand op enkele locaties in het midden van het land een controle onder 150 caravans en vouwwagens. Een op de drie

caravans reed met banden die ouder zijn dan januari 2013. De fabricagedatum is heel simpel zelf af te lezen van de band, want die staat vermeld met vier cijfers achter de letters DOT. De eerste twee cijfers staan voor de productieweek en de laatste twee voor het productiejaar.

In te oude banden kunnen haarscheurtjes ontstaan. Het profiel van de band kan nog helemaal tip-top zijn, maar als de temperatuur in de band tijdens de reis oploopt kunnen de gevolgen van zulke beschadigingen flink zijn.

Welke auto?

